Выпускники московских вузов проходят стажировку в столичной службе занятости: первые результаты и отзывы

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения Москвы

В августе стартовал проект оплачиваемых стажировок «Москва — добрый город». В качестве работодателей выступили учреждения комплекса социального развития Москвы, в том числе и центры занятости «Моя работа» и «Моя карьера». Стажировка выпускников началась 1 октября. Всего к работе в службе занятости приступили 37 молодых специалистов.

Центр занятости населения «Моя работа» предложил 25 выпускникам вузов и колледжей вакансии в сфере HR, маркетинге и рекламе, бухгалтерском анализе и учете, документообороте. Больше всего вакансий связано с основной деятельностью по трудоустройству:

— специалист по подбору персонала;

— специалист по взаимодействию с работодателями;

— специалист по трудоустройству людей с ограниченными возможностями;

— карьерный эксперт по трудоустройству.

Еще 12 молодых специалистов приняли на стажировку в центр «Моя карьера». Выпускники колледжей и вузов приступили к своим обязанностям в отделах предпринимательства и самозанятости, маркетинга, рекламы и СМИ, взаимодействия с работодателями и образовательными организациями, развития и обучения, социальных проектов, организации трудоустройства. Обязанности стажеров очень разнообразны: молодые специалисты пробуют свои силы во всех сферах центра занятости.

Программа обучения стажеров

Чтобы стажировка у выпускников проходила интересно и продуктивно, специалистами центра «Моя работа» создана обучающая программа, включающая курс тренингов. Такое обучение нацелено на повышение трудовой эффективности, развитие личных навыков и профессиональных компетенций и быструю адаптацию молодых специалистов к рабочим процессам.

Стажеры уже приняли участие в тренинге «Добро пожаловать на борт», ориентированном на сплочение и тимбилдинг, прошли обучение по работе в программном комплексе. Кроме того, ребята посетили семинары по созданию резюме и портфолио для соискателей и по основам деловой коммуникации.

Впереди стажеров ждет еще много интересных занятий, например, командообразующий тренинг «Роли в команде», тренинг «Как все успеть?», нацеленный на тайм-менеджмент, а также семинары для получения знаний в сфере HR и рекрутинга «Технология подбора». У всех стажеров есть возможность получить консультации от карьерных экспертов центра занятости по построению индивидуального маршрута развития карьеры.

— Приятно наблюдать, как ребята ответственно и старательно подходят к работе, искренне стремятся помогать центру и профессионально развиваются. Впереди у стажеров еще большой путь, но уже сейчас нам удается слаженно работать в команде. Весь наш коллектив благодарен стажерам за активное участие в жизни центра, инициативность и ответственность в работе! — поделилась Вероника Кононенко, сотрудник отдела профориентации и оценки личных компетенций, куратор стажеров.

Первые результаты стажировки

Прошло меньше месяца от начала стажировки, но все молодые специалисты уже успешно влились в работу центра «Моя работа», а некоторые даже начали реализовывать свои идеи. Одни активно участвуют в реализации проекта по трудоустройству выпускников «Первая работа»: взаимодействуют с кандидатами, помогают в создании резюме и прохождении тестирования. Другие занимаются организационными вопросами в проведении клуба соискателей с инвалидностью «Хочу работать». А один из стажеров предложил создать Telegram-канал по самозанятости для помощи безработным в открытии собственного дела, уже занимается составлением контент-плана и пишет статьи.

— Когда я подала заявку на участие, даже не подозревала, что мое образование и хобби смогут так идеально совместиться в одной специальности. Эта стажировка позволяет мне раскрыться во многих новых направлениях и почувствовать свою причастность к улучшению благосостояния общества. Меня восхищает уровень эмпатии сотрудников центра занятости к тем, кто сюда обращается. Идеально выстроенная корпоративная культура позволяет быстро освоиться и вдохновляет на результаты, — рассказала Кристина Исаева, стажер отдела по связям с общественностью и организации мероприятий.

В центре «Моя карьера» созданы все условия для того, чтобы стажеры смогли как можно скорее адаптироваться и почувствовать себя частью нового коллектива. Наставники познакомили стажеров с коллегами, рассказали о миссии организации и корпоративной культуре центра. Сотрудники всегда на связи с молодыми специалистами и готовы ответить на все возникающие у стажеров вопросы.

— Я стажируюсь в отделе социальных проектов, мы занимаемся мамами в декрете. Я веду групповые чаты в WhatsApp, подбираю вакансии для мам, проверяю их резюме. Я хотела попробовать себя в сфере HR — сама выбрала данное направление. Коллектив отличный! Все очень доброжелательные, — поделилась Юлия Мухаметова, стажер в отделе социальных проектов «Мама работает».

— Это интересный и полезный опыт, мне приходилось работать в маркетинге ранее, однако направление SMM для меня в новинку. Во время стажировки мне дают относительно простые, но важные для усвоения задания. Также приятно осознавать, что результат твоей работы реально используется старшими коллегами, — рассказал Степан Торбин, стажер в отделе маркетинга.

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