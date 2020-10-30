Мужчины и женщины разошлись во мнении, что такое идеальный выходной

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Специалисты исследовательского центра одного из рекрутинговых порталов провели опрос и узнали, как респонденты представляют свои лучшие выходные. Мнения мужчин и женщин в этом вопросе разделились. «Вечерка» выяснила, как не рассориться со второй половинкой, планируя отдых.

По данным исследования, прекрасный пол чаще выбирает прогулки и походы в ресторан, а сильный — отдает предпочтение спорту, поездкам на дачу и активному отдыху, например рыбалке и охоте.

Но зато четверть опрошенных мужчин и женщин сошлись в том, что в выходные лучше всего уделить внимание семье, детям и отношениям между партнерами. Ведь по будням не всегда есть возможность пообщаться с родными, особенно если рабочие графики не совпадают, а ребенок загружен дополнительными занятиями и уроками.

Семейный психолог Динара Степанян уверена, что главное при планировании общих выходных, которые устроят всех, — умение договориться.

— Не у каждой пары есть общие интересы, которые позволяют супругам проводить свободное время за одним и тем же занятием. Поэтому на арену вступает компромисс: талант — найти такое решение, которое удовлетворит обоих партнеров, — говорит специалист. По словам Степанян, ключ к успеху кроется в желании не только слушать, но и слышать партнера.

— Ни в коем случае нельзя употреблять: «Хорошо, сейчас мы сделаем, как ты сказал, но в следующий раз...» и другие подобные конструкции. Тогда ваша семейная жизнь станет бесконечными торгами, где будет главенствовать правило «ты мне, я тебе». А если один партнер будет уступать намного чаще другого, начнутся ссоры и претензии, что один постоянно жертвует своими интересами ради другого, — отмечает психолог.

Лучше всего в таком случае выбрать комбинированный отдых. Например, с утра сводить партнершу позавтракать в ее любимое место, потом прогуляться по городу, а вечером пойти вместе поплавать в бассейне или поиграть в боулинг — чем не активное времяпрепровождение?

— Такой вариант подойдет и для пар с детьми, — говорит Динара Степанян. — В процесс вовлечены все члены семьи, создается единение, приобретаются совместные эмоции, которые благотворно влияют на отношения.

Не стоит бояться и раздельных выходных.

— Иногда это даже полезно. Так партнеры не только проведут время по интересам, но и успеют соскучиться друг по другу. Главное, не злоупотреблять этим и все же искать компромиссы, — резюмирует эксперт.

ДЕЛАЕМ ПАУЗУ

Иногда сложно отвлечься от работы, и даже поход в ресторан или зоопарк с семьей может превратиться в бесконечные мысли о делах.

Вот несколько советов, чтобы переключиться. Составьте план. Если голова занята сложным проектом, никакой отдых не поможет восстановиться.

В пятницу распишите алгоритм, как достичь результата, обсудите его с коллегами.

Постарайтесь менять вид деятельности. Если работа у вас активная, не стоит в выходные устраивать генеральные уборки и отправляться пешком на другой конец города.

Если вы трудитесь сидя, то, наоборот, проведите эти дни в движении.

Мой день. Если и в выходные приходится отвлекаться по службе, оставьте субботу полностью свободной.

СПОРТ И СЕМЬЯ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ БАРОВ И ВЕЧЕРИНОК

Надежда Павлова, 42 года, логист экспедиторской компании:

— Как мама троих детей, стараюсь провести это время с ними. У нас с мужем одинаковый график, поэтому выходные — семейные.

Катаемся с детьми на роликах и велосипедах, а вечером в субботу у нас традиция: с двумя дочками делаем домашнее печенье или пироги. Младший сын еще маленький. Папа отвлекает его играми, когда малыш пытается стряхнуть со стола муку или утащить ягоды для украшения. Ну и раз в две недели мы устраиваем большую уборку, чтобы не заниматься этим после работы.

Евгений Скворцов, 30 лет, слесарь-механик:

— Скажу честно, выходные стараюсь проводить спокойно. Я почти постоянно в движении, поэтому суббота и воскресенье — единственная возможность расслабиться. Как правило, в эти дни уезжаю со своей девушкой к родителям на дачу, провожу время с ними. Мы общаемся, играем в лото и домино, помогаем по дому, если требуется. Все походы на вечеринки и клубы остались в студенчестве. Не понимаю, как я мог тусоваться до самого утра. С друзьями встречаемся, чтобы посмотреть хоккей, летом ездим на шашлыки. Девушка у меня тоже увлекается хоккеем, поэтому разногласий не возникает.

Игнат Алиев, 26 лет, менеджер по продажам:

—Моя семья переехала в другой город, поэтому с родными видимся редко, только в праздники. Так что в выходные я предоставлен сам себе, никто не решает, что и когда мне делать. Хожу с товарищами играть в бильярд, пейнтбол. Активный отдых помогает переключиться с работы. Посещаю спортзал, чтобы поддерживать себя в форме, так как обычно в конце дня не всегда получается найти на это силы. С бывшей девушкой в выходные мы чаще всего гуляли, ходили в кино. Иногда, конечно, спорили, куда отправиться, но в таких случаях за нас все решала монетка — так никто не оставался в обиде.

Анжелика Карамузина, 19 лет, студентка:

— В выходные я стараюсь культурно развиваться: хожу с подругами в театры, музеи, открываю для себя какие-то кафе и рестораны. В них я всегда заказываю блюда, которые еще не пробовала, ищу новые вкусы и сочетания. Не понимаю тех, кто валяется дома и смотрит сериалы. Для этого у меня есть дни, когда я болею и не могу куда-то выбраться.

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