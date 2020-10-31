Праздник тех, кто понимает без слов: 31 октября отмечается День сурдопереводчика

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Они — представители одной из самых редких профессий. Сурдопереводчики помогают людям с нарушением слуха понять друг друга и тех, кто слышит. 31 октября — профессиональный праздник сурдопереводчиков, без которых жизнь миллионов глухих и слабослышащих людей была бы совершенно иной. Рассказываем, как эту профессию взрослые москвичи могут получить в Колледже по подготовке социальных работников и как работает сурдопереводчик в центре содействия семейному воспитанию «Юнона».

Сурдопереводчик помогает людям с нарушением слуха коммуницировать с другими людьми. Он переводит звуковую речь русского языка на язык жестов и знаков и обратно, выполняя роль посредника. Важность этой профессии трудно переоценить, ведь без сурдопереводчиков глухие и слабослышащие люди будут испытывать сложности в получении многих услуг.

Современные технологии позволяют беспрепятственно искать информацию в Сети, а мессенджеры — общаться без слов, но многие социальные сферы требуют речевого взаимодействия. Кроме того, именно сурдопереводчики помогают реабилитировать, обучать, интегрировать людей с нарушением слуха в общество слышащих, адаптировать их к жизни.

Где требуются сурдопереводчики

Сурдопереводчики зачастую представляют интересы людей с нарушением слуха там, где необходимо речевое взаимодействие: в поликлиниках и больницах, в суде, у нотариуса, при устройстве на работу. В компаниях, где работают глухие или слабослышащие сотрудники, также нужны переводчики. Они помогают оперативно коммуницировать работнику и работодателю.

Кроме того, сурдопереводчики помогают создавать сурдоверсии: теле- и радиопередач, телефонных разговоров, спортивных соревнований, бизнес-переговоров, выступлений, выставок, семинаров и лекций.

Сурдопереводчиками часто становятся уже дипломированные педагоги — знание жестового языка им необходимо для работы в специальных школах и реабилитационных центрах для глухих. По сути, сурдопедагог помогает глухим и слабослышащим детям освоить жестовый язык.

Как работает сурдопедагог в ЦССВ «Юнона»

О своей работе рассказала воспитатель, сурдопедагог по образованию Наталья Крупа из столичного Центра содействия семейному воспитанию «Юнона».

— Моя работа заключается в общении, обучении и реабилитации моих подопечных. Сейчас я занимаюсь с тремя детьми: Аней, Яной и Наташей. Аня переболела менингитом, а у Яны наследственная глухота. Наташа родилась с особенностями развития. Она перенесла несколько тяжелых операций, долго болела, пользовалась коляской. За два года смогли научить ее самостоятельно ходить. У Наташи есть остаточный слух, и благодаря работе с ним она стала произносить звуки. Аня и Яна прибыли к нам уже со слуховыми аппаратами, конечно, не привыкшие к ним из-за особенностей развития. Но сейчас уже адаптировались и почти постоянно с ними, снимают только ночью. У Наташи аппарат тоже будет: ее записали на аудиограмму, чтобы уточнить уровень восприятия слуха. Слух у нее есть, поэтому у девочки тоже будет аппарат, — рассказывает Наталья.

Сурдопедагог ЦССВ объясняет, что слух и речь у детей развиваются параллельно, поэтому специалисты должны работать синхронно — и логопеды, и психологи, и воспитатели, и врачи. То есть задача стоит разносторонняя, надо учитывать не только медицинские, но и психологические, поведенческие факторы ребенка. Поэтому любой прогресс — результат совместной работы.

— Бывает такое: привезли ребенка, ты подходишь к нему, чувствуя напряжение внутри. Думаешь: какой он? Начинаешь с ним работать и постепенно видишь, что он тебя понимает. Глаза понимают, он различает эмоции. И ты чувствуешь облегчение от того, что выстраивается контакт с ребенком, — делится Наталья.

Человеку, который хочет стать сурдопереводчиком или сурдопедагогом, важно знать, что такие дети не терпят лжи. Они требуют терпения и ласкового отношения. Наталья уверена, что перед работой нужно оставлять все эмоции позади, чтобы была только искренняя улыбка. Они чувствуют эмоции и должны понимать, что к ним идут с любовью, заботой и лаской.

Книги и фильмы про сурдоперевод

Желающим освоить профессию сурдопереводчика Наталья рекомендует следующие фильмы и книги. Подборка подойдет и тем, кто воспитывает детей с нарушением слуха.

Фильм «Человек из мира тишины». В нем рассказывается о языке жестов, его истории, психологии общения и разных школах.

Фильм «За гранью тишины». Лента о девочке, которая родилась слышащей у глухих родителей.

Книга «Зримые голоса» Оливера Сакса. Она о языке жестов, о том, что он из себя представляет.

Книга «Кохлеарная имплантация глухих детей и взрослых» И. В. Королевой — ее стоит обязательно прочитать тем, кто идет в профессию. Книга дает понимание об успехах современного лечения и диагностики глухоты, рассказывает о проблематике методики и проведении операций.

Хочу стать сурдопереводчиком

Чтобы профессионально переводить на жестовый язык и обратно, нужно получить соответствующее образование, погрузиться в психологию неслышащих людей.

О возможности получения этой специальности в Москве рассказала сурдопереводчик Надежда Устратова, преподаватель русского жестового языка в Колледже по подготовке социальных работников.

— Жизнь неслышащих людей благодаря современным технологиям стала в разы активней и разнообразней: они общаются по телефону и через СМС, переписываются в мессенджерах, общаются по видеосвязи часами. Участвуют в поездках, посещают выставки и экскурсии, которые доступны им благодаря сурдопереводу. Жизнь глухого человека в Москве очень активна, ему многое доступно. В столице и переводчиков много, но все равно не хватает. Потому работа переводчика жестового языка очень востребована, — делится Надежда.

Сурдопереводчик рассказывает, что при изучении любого языка необходимо погружение в среду. А у жестового языка особая потребность погружения, потому что в нем присутствует очень много выразительных средств, которые несут смысловую нагрузку. И эти нюансы мимики, эмоций, интонаций каких-то логических ударений — все это может постичь человек только непосредственно в общении с другим человеком и с аудиторией.

— К особенностям жестового языка нужно добавить то, что он вариативен. Например, если предложить группе глухих рассказать один сюжет, то в результате мы получим очень разные варианты этого сюжета. Конечно же, такая ситуация может быть в любом языке, но в рассказе на жестовом языке присутствует больше индивидуального почерка. Вот это является дополнительной сложностью в освоении обратного перевода. Еще и поэтому требуется особое погружение в среду глухих людей, — поясняет специалист.

Почему переводчик всегда в черном

Профессия сурдопереводчика сложна и тем, что, помимо знаний жестового языка, специалист должен владеть особенностями психологии глухого человека. Знать, как разная степень недостатка слуха влияет на развитие речи и психологический портрет личности в целом.

Надо понимать и принимать, какими средствами общения владеет человек, какая у него модель мышления. Один мыслит категориями слов, как и все слышащие люди, а другие глухие мыслят образами, и у них средства общения очень отличаются. Это тоже надо понимать: с каким человеком использовать одни средства, а с каким — другие.

— Кроме жестового, существует знаковый язык — дактилология. С его помощью сурдопереводчик показывает жестом не просто слова, а буквы, из которых уже складывает слово. Это нужно для произношения сложных имен и фамилий, редких слов, которых в жестовом языке нет. Сурдопереводчик должен обладать развитой мимикой лица, пластикой тела и рук. У него должна быть четкая артикуляция, благодаря которой неслышащий собеседник может читать по губам. Важно следить за внешним обликом — сурдопереводчикам рекомендуется носить темную одежду, на фоне которой можно будет легко различить движение рук. Яркие украшения, аксессуары и маникюр нежелательны — они будут отвлекать восприятие человека с нарушением слуха, — говорит Надежда.

Обучение в московском колледже

Время освоения жестового языка зависит от желания человека, его упорства и стараний, уверена сотрудница столичного Колледжа по подготовке социальных работников.

Обучение сурдопереводу в колледже длится 2 года и 10 месяцев. Это направление открылось с 2014 года на заочной основе, так как здесь обучаются уже взрослые москвичи, сотрудники соцучреждений, подведомственных столичному департаменту труда и соцзащиты. Запрос на обучение большой. Так, в этом году набралась большая группа из 19 человек.

На заметку

В Москве проживает около шести тысяч слабослышащих и глухих людей. Большинство из них общается на русском жестовом языке, который с 2013 года получил статус официального.

Между людьми с нарушениями слуха и теми, кто слышит, постепенно снимаются барьеры. Москва всячески поддерживает людей с инвалидностью по слуху, чтобы они чувствовали себя комфортно в городской среде.

О том, как город помогает людям с нарушением слуха, можно прочитать на страничке столичного департамента труда и соцзащиты, посвященной Международному дню жестового языка (https://dszn.ru/gestures).

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