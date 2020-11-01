Делая это, вы совершаете ошибку: как нельзя жарить картофель

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Так картофель вы еще никогда не жарили, хотя и уверены, что знаете, как это делать. Все секреты этого простого, но сложного блюда раскрываем в рецепте «Вечерней Москвы».

Ну, скажете вы, нет ничего сложного! Нарезали картошку, кинули на сковороду, посолили, пару раз перемешали, накрыли крышкой, подождали и... получили нечто картофелеобразное. А все потому, что уже с самого начала вы все сделали неправильно!

КРАХМАЛ НЕ НУЖЕН

Сейчас я вас научу жарить отменную картошку. Румяную, с корочкой, ароматную. Вкусную, короче.

Итак, берем картофель и тщательно его моем. Затем — очищаем и нарезаем. Вот тут делайте, как хотите. Можно кружочками, дольками, брусочками. А теперь главное. Возьмите весь картофель и положите его в холодную воду. Картошка должна отдать лишний крахмал. Пусть картошка вдоволь наплавается и наплескается. Минут 30 ей хватит. Слейте воду, ополосните ломтики и тщательно их высушите. В бумажном или полотняном полотенце. И вот только теперь ставим сковороду на огонь, и...

КАРТОШКА ЛЮБИТ ПОГОРЯЧЕЕ

Нет, все еще не жарим. Сковороду надо максимально накалить. Только потом налить масло и... И снова не картошка. Она все еще сохнет, укутанная в полотенце. А мы пока возьмем пару зубчиков чеснока и обжарим до золотистого цвета. Теперь самое время вытащить его и наконец-то начать жарить картофель на раскаленной сковороде.

Правило первое. Картофеля на сковороде должно быть немного. Иначе он будет не жариться, а тушиться.

ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ

Главное при жарке картофеля — заставить себя не мешать ему. Пусть он шкворчит, шипит — одним словом, жарится. Не надо его постоянно помешивать. Так вы сделаете и ему больнее, и себе хуже. Но и без внимания его тоже оставлять не надо. Иначе сгорит! Как только поняли, что нижний слой уже подрумянился, вооружайтесь лопаточкой и переворачивайте.

Да, кстати, вы же еще не солили? Вот и не надо! Если сделать это на первых минутах, то, считай, бездарно все испортишь. Соль заставит картофель тут же отдать воду, он перестанет жариться и начнет тушиться. А тушеный картофель очень сильно отличается от жареного. Проверено!

Правило второе. Мешаем как можно реже, солим в самую последнюю очередь.

БОЛЬШЕ ВОЗДУХА

Если вы всю жизнь жарили картошку под крышкой... Ну... Подумайте, что происходит: вода из картошки испаряется, оседает на крышке, скатывается обратно. В итоге на дне вода, и картошка варится в собственном картофельном соку. А мы все-таки в самом начале решили жарить, а не варить. А потому никаких крышек! Нам нужна румяная хрустящая картошечка. Кстати, пора ее перемешать.

МИНУТЫ ПОКОЯ

Последние три минуты жизни в сковороде картошка должна запомнить, а потому ни в чем ей не отказывайте! Посолите ее наконец хорошо и дайте ей масла! Пускай покатается в нем! Граммов так 50. Не меньше. Вновь все перемешайте. Только осторожно. Не поломайте! И только теперь накройте крышкой. Убавьте огонь на минимум и отойдите от плиты. Подальше, чтобы не испытывать соблазна и не помешать напоследок! А вот теперь самое время переложить ее в тарелку, поставить перед собой. Огурчик и помидорчик, картошечка и обязательно 50 граммов... Не сока, нет. На ваш вкус!

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