Как законно утихомирить шумных соседей

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Дело московского пенсионера, напавшего на соседа с топором, передано в суд. 64-летнему гражданину грозит реальный срок. Но, согласно материалам следствия, жестокую расправу во многом спровоцировал сам пострадавший. «Вечерняя Москва» разбиралась, как утихомирить беспокойных соседей, не прибегая к крайним мерам.

Пострадавший жил и работал в одном доме с нападавшим, обслуживал лифтовое хозяйство. И систематически не давал пенсионеру выспаться, так как ремонтные работы любил выполнять под громкую музыку. Соседи пробовали его увещевать, при конфликтах звали участкового. Но однажды терпение лопнуло: мужчина, ранее в агрессивном поведении не замеченный, не выдержал и накинулся на нарушителя спокойствия с топором.

— Вместо того чтобы бросаться в драку, недовольному соседу надо было обратиться с жалобой в жилищную инспекцию, — объясняет юрист, специалист по жилищным вопросам Елена Карпова. — Как известно, в Москве нельзя шуметь с 23:00 до 7:00, проводить ремонтные работы с 19:00 до 9:00 и с 13:00 до 15:00, а также по воскресеньям и праздничным дням.

Безопасный уровень шума в квартире — не более 55 децибел. Этот показатель должен соблюдаться с 7:00 до 23:00. А в ночное время — с 23:00 до 7:00 — нельзя превышать 45 децибел. Для сравнения: шум листвы от ветра — это 30–35 децибел, 50 децибел — спокойный разговор, пение птиц. Но уж никак не грохот кувалды лифтера после окончания рабочего дня и не вопящий магнитофон, включенный на предельную громкость.

Проблема шумного соседства далеко не нова для Москвы. Еще в 1962 году на нее обратил внимание режиссер Федор Хитрук, снявший мультфильм «История одного преступления». Сюжет его актуален и поныне: добропорядочному гражданину мешают выспаться шумные соседи... Так что же делать, если жильцы за стенкой не дают сомкнуть глаз? А это зависит от того, что вас раздражает.

Слышите в неположенное время грохот молотка, музыку, вой собаки — позвоните в полицию по номеру 102 или в ближайшее отделение.

Если вас донимает «симфония» в водопроводных трубах или в вентиляционной системе «поселился ураган», обратитесь в столичное управление Роспотребнадзора — лично или онлайн, через электронную приемную ведомства.

Если источник беспокойства — расположенный на первом этаже жилого дома магазин, тоже жалуйтесь в Роспотребнадзор. А когда у соседей постоянно с надрывом и истерикой плачут дети, слышны звуки ссор и скандалов, об этом можно поставить в известность сразу две инстанции — полицию и органы опеки и попечительства.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вадим Даниленко, адвокат:

— Чтобы разрешить ситуацию законным способом и приструнить беспокойных соседей, не надо пренебрегать обращением к такому универсальному надзорному органу, как прокуратура.

И не стоит считать, что «дела о шуме городском» для прокурора мелковаты! Передать ему заявление о систематическом нарушении тишины в вечернее и ночное время вы можете вне зависимости от того, обращались ли вы раньше в другие надзорные инстанции или суд.

КСТАТИ

Элитный дом и «звездные» соседи — не гарантия покоя. Ни у нас, ни за границей. Так, актер Джуд Лоу кричит с балкона и кидается апельсинами, если разозлится. А наша Елена Корикова любит домашние дискотеки.

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