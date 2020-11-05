Встреча с ангелом-хранителем: пятилетняя Варя смогла поблагодарить спасшего ее пилота спустя два года гл

Анастасия Никольская и ее пятилетняя дочь Варя были рады сказать слова благодарности пилоту-спасателю Московского авиационного центра Юрию Клочкову / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В четверг, 5 ноября, состоялась трогательная встреча лучшего пилота-спасателя Москвы Юрия Клочкова со спасенной им девочкой Варварой и ее мамой Анастасией Никольской.

Местом встречи стала вертолетная площадка на территории Городской клинической больницы имени С. С. Юдина. Пятилетняя Варя, ее сестра и мама смотрят в небо, откуда слышен приближающийся гул двигателя. Белый с красным вертолет Московского авиационного центра плавно идет на посадку. Из кабины выходит пилот Юрий Клочков — именно он два года назад помог доставить в больницу маленькую Варвару.

— Спасибо большое вам и, конечно, врачам, всей команде, — обращается к пилоту мама Вари Анастасия. — Вы для нас стали ангелом-хранителем, прилетевшим с неба.

Юрий берет девочку на руки, вручает ей подарок — набор для рисования и пазл с санитарным вертолетом. Варя поет пилоту-спасателю песню и дарит ему рисунок, где тоже изображено воздушное судно. Глядя на веселую девочку, сидящую в кабине вертолета на месте первого пилота, трудно поверить, что она пережила страшное испытание.

Тот день, 5 августа 2018 года, ее мама помнит хорошо. Уходя в магазин, она оставила детей с бабушкой. Было жарко, и Варя в поисках прохлады пошла к приоткрытому окну и облокотилась на москитную сетку. Конструкция оказалась хлипкой и обрушилась, с ней выпала из окна и сама Варя. Это заметили соседи, выбежали на помощь и подняли ее в квартиру. Девочке вызвали скорую помощь.

— Врачи приехали быстро, — говорит Анастасия. — Было воскресенье, пробки — люди ехали с дач. Они поняли, что без вертолета не обойтись. Хорошо, что вблизи Коммунарки, где мы жили, в поселении Мосрентген, была вертолетная площадка. Туда нас привезла карета скорой. Я была в истерике, но пилоты помогли успокоиться, и я смогла полететь с Варей. Через несколько минут мы были в клинике Рошаля. Так, благодаря профессионализму пилотов и врачей девочке успели помочь.

Юрий Клочков в Московском авиационном центре работает с 2008 года. Он один из первых пилотов МАЦ, приступивших к вылетам по спасению людей. В первые годы работы учреждения, с 2003-го до 2009-го, специалисты занимались в основном тушением пожаров.

В 2009 году у летных экипажей центра начались регулярные дежурства. С тех пор с помощью вертолетов спасены около 6500 пострадавших, потушено более 80 крупных пожаров. С начала этого года помощь оказана уже 300 людям.

В летном отряде трудятся около 70 специалистов. В их распоряжении 10 воздушных судов: крупнейший в мире транспортный Ми-26Т, три вертолета среднего класса Ка-32А, пять многоцелевых ВК117С-2, легкий вертолет Bell-429. ВК117 С-2 применяют для санитарных перевозок — на них есть современное медицинское оборудование, в том числе то, что позволяет проводить реанимационные мероприятия прямо в воздухе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кирилл Святенко, директор Московского авиационного центра:

— В составе экипажей трудятся высокопрофессиональные пилоты, которые постоянно оттачивают свое мастерство. Ведь это профессия, в которой постоянно нужно быть готовым ко всему. Главное правило наших пилотов — никогда не останавливаться на достигнутом, продолжать учиться.

Помощь людям — наша работа, обычная, ежедневная. И спросите любого пилота, спасателя Московского авиационного центра — они не считают, что совершают подвиги. Но когда удается спасти жизнь и здоровье человека, мы получаем большое моральное удовлетворение.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В течение октября пилотов и спасателей Московского авиационного центра 70 раз вызывали для оказания помощи. В прошлом месяце они спасли 36 человек.

37 воздушных разведок проведено за месяц.

46 раз спасатели выезжали на дорожно-транспортные происшествия, вскрытие дверей, бытовые случаи.

22 человека в октябре были доставлены экипажами санитарных вертолетов в лечебные учреждения столицы.

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