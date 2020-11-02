Ребенка спасли из-под завалов спустя 65 часов после землетрясения в Турции

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Из-под завалов после землетрясения на востоке Турции удалось извлечь трехлетнего ребенка. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщает Анатолийское агентство.

По его информации, малолетнего спасли спустя минимум 65 часов после начала поисковых работ.

Ранее стало известно, что экстренные службы нашли живыми маму и трех братьев спасенной девочки по имени Элиф Перинчек.

Напомним, в пятницу, 30 октября, в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар турецкой провинции Измир произошло мощное землетрясение. В Греции известно о двух погибших детях, на которых упала стена. В Турции есть погибшие и пострадавшие, разрушены здания. По последним данным, жертвами ЧП стали 69 человек.

Президент России Владимир Путин направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму с соболезнованиями из-за погибших и серьезных разрушений после мощного землетрясения в провинции Измир.

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