Правильное остекление балкона — тепло и уют в вашей квартире

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Большинство новых домов сдаются в черновом варианте. Получается, что остекление балконов и лоджий остается за новыми жильцами. По сути, это правильное решение. Постояльцы сами решат какой балкон им нужен. Кстати, причиной остекления балконов может стать и старая конструкция, которую пора демонтировать. Неважно, почему вы решились на это действие, главное определиться со способом.

Основные виды остекления балконов

Остекление балконов в Москве делится на холодное и теплое. Перед тем, как решиться на одно из них, нужно определить, что хочется получить в результате. Если для вас балкон служит как подсобное помещение, то вполне нормально установить холодное остекление. Оно представляет собой алюминиевую конструкцию с одним стеклопакетом. Отметим сразу, что внутри станет ненамного теплее. Застекленная лоджия будет защищена от влаги и ветра. На полу и окнах внутри не будет оседать пыль. Если вы хотите освободить пространство, то лучше ставить раздвижные окна.

Можно отметить преимущества:

• легкий монтаж;

• невысокая цена;

• долгий эксплуатационный срок;

• стойкость к огню;

• увеличение свободного пространства.

Многие организаций по остеклению в Москве, такие как Окна Комфорта предлагают не только холодное остекление. Жильцы многоэтажных квартир чаще заказывают теплое остекление. Это вполне объяснимо. Если использовать этот вариант, можно получить дополнительную комнату, которая будет такой же теплой и уютной, как и остальные. Почему?

ПВХ-профиль — универсальный материал, который подходит для большинства клиентов. Он прочный и надежный, способен принимать любые формы. Даже если вы не хотите привычный белый профиль, можно выбрать другой цвет. Сейчас популярны рамы, сделанные под кирпич, дерево или камень. Под давлением на ПВХ наносится пленка, которая придает привлекательный вид материалу. Примечательно, что со временем ламинирование не теряет своих качеств.

Итак, если вы выбрали теплое остекление, то будьте готовы к таким плюсам:

• внутри тепло в любое время года;

• есть возможность соединить балкон с любой комнатой;

• создать дополнительное место для отдыха или работы;

• пластиковые окна не пропускают уличный шум, защищают от ветра, дождя и снега;

• вызывает дополнительную привлекательность.

Получая теплое остекление, не стоит отказываться от отделки. Лучше сразу провести эти работы, чтобы не платить дважды. Одна и та же монтажная бригада от компании быстро проведет подготовительные и отделочные работы. При этом времени будет затрачено по минимуму, а соседи не успеют пожаловаться на шум.

Вагонка или панели ПВХ — наиболее популярный отделочный материал. Их выбирают за невысокую цену, привлекательный внешний вид, легкий уход и долговечность.

Вы сможете выбрать для своего балкона любой вариант, предложенный компанией. Есть даже возможность внести индивидуальные изменения в проект. Это ли не здорово для требовательных заказчиков?

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