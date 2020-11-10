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Праздник храбрых: День сотрудника органов внутренних дел отметят награждением отличившихся полицейских
Сотрудница патрульно-постовой службы Управления внутренних дел Северного административного округа, старшина полиции Ольга Галкина во время очередного дежурства у Большого Садового пруда. В августе она и ее коллега Сергей Воронин спасли здесь утопающего / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Праздник храбрых: День сотрудника органов внутренних дел отметят награждением отличившихся полицейских

Андрей Объедков

Общество

Во вторник, 10 ноября, полицейские отмечают свой профессиональный праздник. В этот день руководители ведомств по традиции награждают лучших сотрудников органов внутренних дел.

К профессиональному празднику служители закона подошли с неплохими результатами. Так, только по убийствам раскрываемость превысила 98 процентов. «ВМ» рассказывает о наиболее запутанных и сложных делах, которые расследовали столичные стражи правопорядка.

Нашли по следам ног

Весной в Юго-Западном округе столицы работал серийный «домушник». Полицейским удалось выяснить, что злоумышленник орудовал в 3–4 часа утра. В квартиру попадал через открытую форточку.Крал деньги и ювелирные изделия прямо под носом у мирно спящих хозяев. Отпечатков пальцев не оставлял. Однако удалось выяснить, что правонарушитель снимал обувь — вероятно, чтобы не шуметь. Это ему удалось: местный участковый, капитан полиции Александр Ерохин, при опросе соседей потерпевших выяснил, что те ничего не слышали. Но на месте преступления остался след босой стопы. Он и стал основной зацепкой.

— Стопа, как и отпечатки пальцев, у каждого человека индивидуальна, — рассказал заместитель начальника Экспертно-криминалистического центра УВД по ЮЗАО Станислав Овсянников, подразделение которого проводило экспертизу по делу.

Но, прежде чем сличить отпечатки, нужно найти подозреваемых. Случай вскоре представился: на Профсоюзной улице с апреля по май было совершено 7 краж. По записям с камер видеонаблюдения оперативники смогли установить внешность домушника. Обойдя ломбарды округа, полицейские обнаружили краденые вещи. По залоговым квитанциям и показаниям сотрудников удалось выйти на подозреваемого. Им оказался житель ЮЗАО Сергей Елизаров (данные изменены в интересах следствия). Свою вину он отрицал.

— Сергей Елизаров очень удивился, когда его попросили разуться и сняли отпечаток стопы, — вспоминает начальник отдела уголовного розыска УВД по ЮЗАО подполковник полиции Рушан Абдуллин. — А вскоре наш эксперт дал заключение: подозреваемый — это тот самый человек, что присутствовал на каждом из мест преступления. Подозреваемый сначала оцепенел, а потом дал признательные показания.

Участковый Александр Ерохин и оперативники, участвующие в расследовании, были награждены.

Особо крупный размер

В начале года некоторые москвичи лишились денег, находившихся на их банковских счетах. Оперативники выяснили: кто-то купил на черном рынке базу с данными счетов одного из банков и использовал ее для совершения краж. Обналичивали хитро: не переводили на собственные счета, а покупали крупные партии бытовой техники.

— Сначала заказывали, оплачивали со счета потерпевшего, а потом посылали одного из соучастников получать товар, — рассказывает начальник уголовного розыска УВД ЮЗАО подполковник полиции Рушан Абдуллин.

Если граждане еще могли доказать обман и добиться возврата средств, то продавцы теряли и деньги, и товар. Счет шел на миллионы рублей.

Работа предстояла сложная. Пришлось выяснять, в какое время делались покупки, просматривать в магазинах камеры видеонаблюдения. Так удалось установить внешность подозреваемых. Оперативники наладили контакт со службами безопасности торговых центров и были готовы выехать на задержание по первому вызову. Договорились, что в полицию будут сообщать о каждом крупном заказе.

И вскоре удача улыбнулась. В одном из магазинов сделали покупку на несколько сот тысяч рублей. Полицейские незамедлительно прибыли на место и задержали того, кто забирал технику. Он на допросе рассказал, что в группе было 13 человек. Делали заказы в разных регионах и ездили за товаром по очереди. Руководитель группировки ввел жесткие санкции, если «подчиненные» опаздывали в магазин к нужному времени — за это взимались штрафы.

— На данный момент выявлено 210 эпизодов в 60 регионах, — отметил подполковник Абдуллин. — Только один из салонов связи сообщил, что им причинен ущерб на 39,5 миллиона рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, проверяются сомнительные покупки на крупные суммы во всех уголках России.

Спасение человека

А сотрудники патрульно-постовой службы УВД Северного округа Ольга Галкина и Сергей Воронин 9 августа спасли тонувшего человека. Около Большого Садового пруда к ним обратился мужчина и сообщил, что его друг нырнул в воду и пропал.

— Все его товарищи кинулись нырять и через несколько минут достали бездыханное тело, — рассказывает старший сержант Сергей Воронин. Сергей помог вытащить парня и вызвал скорую.

— На лице пострадавшего уже стали появляться фиолетовые пятна, мужчина не дышал, — вспоминает старшина Галкина. — Я поняла, что надо экстренно принимать решение, и начала делать искусственное дыхание и массаж сердца. Вскоре изо рта парня пошла вода, появились редкое дыхание, пульс.

Полицейские повернули его на бок, к этому времени успела подъехать и скорая помощь. Медики подтвердили — действия полицейских были правильными и помогли спасти жизнь.

— Потом мы регулярно звонили в больницу, интересовались его здоровьем. Все закончилось благополучно, — говорит Ольга Галкина.

За свой поступок полицейские удостоены ведомственной медали МВД «За смелость во имя спасения».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Баранов, начальник главного Управления МВД России по Москве:

— Сотрудники органов внутренних дел во все времена стояли на защите прав и свобод граждан. Возложенные на нас задачи требуют высокого профессионализма, самообладания, твердости и решительности. Мы всегда храним светлую память о героях. В этот день склоняем голову перед подвигами погибших товарищей, отдавших жизнь в борьбе с преступностью. Их мужество, верность присяге и долгу всегда будут примером для нынешних и будущих стражей правопорядка. Выражаю благодарность коллегам за службу, за добросовестный, самоотверженный и мужественный труд, за укрепление законности. Особые слова признательности нашим ветеранам!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2020 году с помощью более 189 тысяч камер видеонаблюдения раскрыто 2440 преступлений. В том числе — 23 убийства, 105 разбойных нападений, 272 грабежа и 1311 краж. В этом году произошло снижение тяжких преступлений.

Например, убийств стало меньше на 19 процентов, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 23,7 процента, из насилований — на 34,7 процента, грабежей — на 33,2 процента.

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