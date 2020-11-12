Ремонт глазами художника. Процесс преображения домов оживает на холстах

В первую серию работ художницы Яны Яровиковой вошла и картина гостиницы «Украина» / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Бывает и такое, что капремонт жилых домов вдохновляет горожан. Так, молодая художница Яна Яровикова решила создать цикл полотен, посвященный преображению многоэтажек. «Вечерка» понаблюдала за процессом создания необычных картин и эскизов.

Арт-проект «Капитальная живопись» появился внезапно, когда москвичку Яну Яровикову заинтересовал новый облик высоток в районе Капотня. Девушка решила повторить цвета, в которые выкрашены многоэтажки, в своих картинах, но сложность оттенков заставила задуматься, как же на домах они получились такими яркими. Так Яна пришла за ответами на свои вопросы в столичный Фонд капитального ремонта.

— Я был очень рад помочь с проектом. Обычно на работе из графики имею дело лишь с чертежами и проектами, а тут картины и эскизы. Сразу скажу, художественной части не касался.

Яна задавала вопросы по технической части, а я с радостью давал на них ответы, — рассказал начальник управления технической политики Фонда капитального ремонта Москвы Евгений Чуищев. — Теперь дважды в неделю общаемся, вместе придумываем интересные ракурсы. А вообще, здорово осознавать, что наша работа заметна, что новые фасады радуют москвичей. И уж что вдохновляют молодых художников — приятно вдвойне. Помимо полноценных картин, Яна рисует эскизы. Для этого она посещает дома, что находятся еще в работе, чтобы передать на полотнах процесс капитального ремонта максимально реалистично. Недавно девушка, например, рисовала гостиницу «Украина», где восстанавливали некоторые декоративные элементы.

— С 2014 года я заметила, как Москва начала меняться. Помимо того что занялись историческими объектами, еще и жилой фонд стали активнее восстанавливать. Как художнику-колористу мне интересны необычные, сложные цвета. Именно таких и не хватало окраинам, — поделилась художница.

Делая эскизы, Яна фиксирует, как строители ведут те или иные работы.

— На картине с гостиницей «Украина» можно будет увидеть этапы реставрации архитектурных элементов. А в обычных многоэтажках покажу технологию нанесения краски на фасад, — рассказала художница.

Сегодня Яровикова завершает первую серию своих работ. Выставку ее картин планируют открыть в середине декабря в здании столичной мэрии. Но художница признается, что ее работы — это подарок москвичам на Новый год. Потому в планах перенести экспозицию и в онлайн-режим, чтобы она была доступна каждому.

КСТАТИ

в скором времени будет обновлен доходный дом А. Д. Сидамона-Эристова 1910 года постройки. Тогда архитектор Виктор Величкин спроектировал его в стиле неоклассицизма. Объект культурного наследия регионального значения вошел в городскую программу капитального ремонта.

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