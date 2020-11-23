Единая стратегия. Новый закон должен отразить идею, что столица — лучший город для самореализации молодежи

Председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов считает, что действующий в Москве Закон «О молодежи» необходимо актуализировать / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В Москве может появиться новый закон «О молодежи». В понедельник, 23 ноября, «Вечерняя Москва» выяснила, почему городу нужно переписать действующий документ и какие положения в нем могут быть отражены.

В столице уже действует Закон «О молодежи» — он был принят 30 сентября 2009 года. Председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов отметил, что с момента принятия закона и в Москве, и в стране произошли значительные перемены, тогда как этот документ концептуально не менялся, за исключением внесения в этом году нормы по борьбе со сниффингом — подростковой газовой токсикоманией.

— В этом году мы приняли поправки в самый главный закон страны — Конституцию Российской Федерации. Действует рабочая группа Мосгордумы по совершенствованию столичного законодательства в связи с изменениями Конституции РФ. В статье 72 вопросы государственной молодежной политики отнесены к совместному ведению страны и ее субъектов. Также был принят в первом чтении законопроект «О молодежной политике в Российской Федерации», разработанный во исполнение поправок, — сказал Кирилл Щитов.

Законопроект определяет понятия «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения». Возрастная группа, которая относится к категории «молодежь», — это люди в возрасте от 14 до 35 лет. Изменение возрастных рамок — это, по словам Щитова, уже повод к изменению городского закона, приведению его в соответствие с федеральным, а также серьезной актуализации.

— С одной стороны, нужно убрать все неактуальное, несуществующее и изжившее себя. С другой стороны, есть новые задачи и вызовы, в том числе с точки зрения окон возможностей для самореализации молодежи в разных направлениях, — сказал Щитов.

Так, в действующем городском законе нет норм, которые бы описывали функционирование молодежных волонтерских организаций. Кроме того, некоторые нормы закона носят формальный характер.

— Например, в статье 13 написано, что не реже одного раза в год должен проводиться Форум молодежи города Москвы. По факту он не проводится. И в таком случае у нас два варианта: либо исключить неактуальную норму, либо ежегодно проводить этот форум, как написано в законе, — пояснил Щитов.

Он подчеркнул, что информация обо всех доступных молодежи возможностях — от трудоустройства до прохождения диспансеризации — должна быть собрана на одном ресурсе. В качестве примера Щитов привел отдельную вкладку на портале mos.ru.

По инициативе председателя комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике прошел круглый стол на тему перспективы разработки нового законопроекта. По его итогам было решено создать рабочую группу по разработке закона.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Артем Демин, заместитель председателя комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы:

—Действующий Закон «О молодежи» не отражает современные реалии, специфику реализации молодежной политики.

Сейчас очень динамично развивается и молодежь, и молодежная политика.

2009 и 2020 годы кардинально отличаются друг от друга. Молодежная политика в Москве сейчас разбросана по разным органам исполнительной власти. Со своей стороны мы видим будущий закон в Москве как некий рамочный документ, в котором отражены основы, цели, задачи, методики реализации молодежной политики.

КСТАТИ

По мнению инициаторов создания нового закона Москвы «О молодежи», документ должен четко отражать кросс-от рас левой характер реализации государственной молодежной политики. Сейчас все органы исполнительной власти так или иначе занимаются реализацией молодежной политики, однако в рамках различных программ и подпрограмм. Цель закона — создать единую городскую стратегию, в которой бы нашли свое отражение все современные тренды.

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