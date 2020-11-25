Успеть до 1 декабря: россиянам напомнили о сроках оплаты налогов

Фото: Нина Степанова, «Вечерняя Москва»

Осталось немного времени до 1 декабря, когда владельцы квартир, комнат, домов, земельных участков и транспортных средств смогут без штрафных санкций выполнить свою конституционную обязанность — заплатить налоги. «Вечерняя Москва» выяснила, как это сделать, кому положены льготы и какие есть нюансы.

За что и сколько нужно платить

До 1 декабря нужно заплатить налог на недвижимость, транспортный и земельный налоги.

Налог на недвижимость касается квартир, комнат, жилых домов, гаражей и парковочных мест, а также объектов незавершенного строительства и сооружений иного назначения. Высчитываются налоги по кадастровой стоимости в зависимости от размера имущества, как правило, от 0,1 до 2 процентов кадастровой стоимости.

Транспортный налог распространяется на все виды транспортных средств, включая самолеты, вертолеты, гидроциклы, снегоходы, мотосани, моторные лодки, находящиеся в собственности физических лиц. Что касается автомобилей, то сумма налога в этом случае зависит от мощности транспортного средства, высчитываемой в лошадиных силах. Например, для машин до 100 л.с. в Москве сумма налога составит 12 рублей на одну «лошадку», для авто большей мощности — от 25 до 150 рублей за л.с.. Плюс есть повышающие коэффициенты для автомобилей стоимостью в несколько миллионов рублей.

Заплатить до первого числа ближайшего месяца необходимо также земельный налог, им облагаются дачные участки, земли сельхозназначения и предоставленные для жилищного строительства. Платить необходимо тем, кто владеет ими бессрочно или по праву наследования. Сумма налога варьируется от 0,3 процента до 1,5 процента кадастровой стоимости объекта.

При этом платить налоги обязаны не все. В каждом регионе существуют свои льготы, их нужно смотреть по территориальному признаку индивидуально. Но есть и общефедеральные послабления, следует из данных ФНС. Они распространяются в основном на людей с выдающимися заслугами перед Родиной (Герои Советского Союза и России, полные кавалеры орденов Славы), некоторых категорий военнослужащих — участников боевых действий, инвалидов I и II групп, а также владельцев хозяйственных строений и сооружений, используемых для животноводства и огородничества, чья площадь не превышает 50 квадратных метров. Плюс от налога на имущество освобождаются пенсионеры, если в их собственности находится одна единица того или иного типа недвижимости.

Оплата в пару-тройку кликов

Внести обязательные платежи можно дистанционно. Для этого нужно войти в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или скачать приложение «Налоги ФЛ». Авторизация на сайте и в приложении происходит через «Госуслуги». Такая возможность доступна для обладателей «Подтвержденной» учетной записи.

Если у вас до этого не было личного кабинета на сайте ФНС, то потребуетсявремя на его формирование, после чего вам будет показан номер ИНН и сумма, необходимая к оплате. Заплатить можно тут же, выбрав банк, услугами которого вы пользуетесь, сохранив при этом квитанцию в электронном виде. Вся процедура занимает меньше минуты.

Независимо от того, есть у вас личный кабинет или нет, налоговая должна прислать вам бумажную квитанцию по месту регистрации, оплатить ее можно любым привычным способом — в отделении банка, на почте и так далее. Процедура, конечно, займет больше времени.

Нестабильность баз и устаревшие данные

Как заметила в беседе с журналистом «Вечерней Москвы» руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина, в целом сейчас при уплате налогов нет никаких рисков и подводных камней, каким бы способом вы не оплачивали. Другое дело, что система, несмотря на проделанную работу по ее совершенствованию, не всегда работает идеально.

Связано это, объясняет экономист, с нестабильностью баз и устаревшими данными. В той же Москве в личном кабинете налогоплательщика, когда выставляются требования по уплате, задается вопрос подтверждения наличия у вас того или иного имущества.

— Если видите в этом списке то, что вам уже не принадлежит, можете нажать крестик и так или иначе написать запрос в налоговую, чтобы вам исправили информацию и вычеркнули лишнее. Видно, что между фискальным органом и гражданами появился какой-то интерактив, — отметила специалист.

Что делать в случае ошибок и какие санкции предусмотрены за неуплату

В принципе, считает Александра Суслина, налоговая стала работать лучше, чем несколько лет назад, но ошибки случаются.

— Наличие того же личного кабинета налогоплательщика сильно облегчает жизнь вам и с получением справок, и вычетов по НДФЛ на лечение, на образование. От того, что стало лучше, не означает, что мы близки к совершенству, есть еще куда развиваться, улучшать, автоматизировать свои базы, чтобы и информация из них не утекала, и сбоев было меньше. Часто такое бывает, что люди платят налог, а он потом приходит второй раз, — констатировала спикер.

В таком случае необходимо прийти лично в налоговую инспекцию, советует эксперт, и принести документы, подтверждающие, что от имущества вы избавились. Например, договор купли-продажи квартиры. Во время ограничений, связанных с пандемией COVID-19, посещать отделение ФНС желательно по предварительной записи.

Однако в целом, подмечает Александра Суслина, проблема некорректности данных уходит в прошлое. Для Москвы она практически неактуальна, а в регионах связана с более сложным процессом оцифровки информации. Другое дело, если ошибка все-таки произошла, то с точки зрения эксперта, лучше не платить налог, а сначала сходить в налоговую и разобраться, потому что придется долго ждать возврат переплаченных средств.

Если не платить налоги, то будут начисляться пени и в случае длительной просрочки сотрудники налоговой могут обратиться в суд, а он направит дело приставам, которые могут заблокировать банковские счета или арестовать имущество. Также, согласно статье 198 Уголовного кодекса РФ, при уклонении от уплаты налогов в крупном и особо крупном размере, физическому лицу грозит штраф в размере нескольких сотен тысяч рублей или тюремное заключение на срок до трех лет.

Причем за просрочку налогов, связанных с собственностью, штрафы начнут начисляться уже со 2 декабря. Несмотря на пандемию коронавируса, никаких отсрочек и послаблений в 2020-м году для физических лиц не предусмотрено.

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