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Красная икра остается символом праздника
Продавец Ирина Ларина предлагает красную икру — любимое новогоднее лакомство москвичей / Фото:Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Красная икра остается символом праздника

Никита Миронов  

Общество

Красная икра — непременный атрибут новогоднего стола. Выбор на рынках и магазинах огромен. И главный вопрос накануне праздника: как купить икру и не ошибиться?

Диетолог Анна Кудрявцева советует:

— Покупая икру, обращайте внимание на дату производства. Качественный продукт, как правило, производится в те месяцы, когда рыба семейства лососевых идет на нерест. Продолжается этот процесс всего несколько месяцев в зависимости от вида рыбы — с середины мая по октябрь-декабрь.

Если на упаковке икры стоит, скажем, январь или март, то, как пояснила эксперт, продукт, скорее всего, приготовлен из замороженных ястыков. Ястык — это тонкая, но очень прочная пленка, образующая естественную оболочку, похожую на мешочек, внутри которой находится икра.

— При заготовке лососевой икры производитель часто не может быстро переработать весь продукт, поэтому часть ястыков замораживают. Затем их переправляют поближе к потребителю, — пояснила эксперт. — На месте производства, скажем, в Подмосковье, ястыки размораживают, извлекают и засаливают такую размороженную красную икру. Затем фасуют ее по банкам. Проблема в том, что такая икра часто хуже как по вкусу, так и по питательным свойствам.

Вывод: лучше покупать икру, произведенную на Сахалине или Камчатке, — больше вероятность того, что она качественная и вкусная.

Еще один важный момент — выбитые на жестяной банке цифры должны быть выпуклыми, а не вдавленными — это признак заводского продукта.

— Также банка не должна быть вздутой. Если она вздута, значит, в ней содержатся недопустимые виды микробов, которыми можно отравиться, — пояснила Анна Кудрявцева.

Порой икру продают в стеклянных банках. В качественном продукте икринки должны быть целые, одинакового цвета и размера и при этом неслипшиеся. Если емкость перевернуть, икра не должна моментально начинать «ползти» по стенкам. Ну разве что несколько икринок могут упасть на крышку.

— А вот икра некачественная, то есть слишком жидкая, сползет на крышку сразу, — пояснила эксперт.— Кстати, проверить, жидкая ли икра, можно и через непрозрачную банку. Достаточно ее потрясти. Если там явно что-то бултыхается, значит, в продукте много жидкости, которая называется тузлук. И чем больше тузлука, тем хуже качество самой икры. И конечно, вряд ли вам хочется платить за жидкость.

Кстати, если вы купили икру в жестяной банке и сразу не съели, лучше переложить ее в стеклянную тару. Ведь жесть окисляется и портит вкус продукта. В любом случае икру в открытой таре дольше недели хранить в холодильнике нельзя — испортится.

— А еще икрой не стоит злоупотреблять. Суточная норма этого продукта — всего 50 граммов, — пояснила Анна Кудрявцева. — Кстати, столько же икры можно есть и детям. Она содержит много белка, формирующего мышечную ткань, и укрепляет иммунитет.

Кстати, в готовой красной икре обычно очень много соли. А значит, этот продукт может быть опасен для людей с заболеваниями почек.

СПРАВКА

100 граммов красной икры содержат 33 грамма белка, который легко усваивается. Кроме того, она содержит витамины группы В, витамины Д, А и Е, фолиевую кислоту, а также кальций, йод, марганец, железо, фосфор, натрий и калий. А еще в продукте есть полиненасыщенные жирные кислоты.

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