Продается прошлогодний снег

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

В Москве стартовало «Ралли Деда Мороза». Это время с конца ноября до 31 декабря, когда вырастают продажи практически всех товаров, за исключением разве что купальников.

Кризис кризисом, но москвичи хотят праздника, а торговые сети и торговые центры всячески пытаются праздничное настроение создать. Уже в середине ноября во многих торговых центрах и рядом с ними появились елки, а по территории бродят Дед Мороз со Снегуркой. И все, казалось бы, здорово, но надо понимать, что цель ретейлеров не столько порадовать покупателей, сколько увеличить продажи. Поэтому будьте внимательны.

Классический ход — «специальная предновогодняя акция». Как правило, на шампанское или иное «праздничное» спиртное — ну, скажем, дорогой коньяк. «Только у нас с 3 по 10 декабря такая-то марка шампанского стоит 700 рублей. Количество товара ограничено». Покупатели на специальную акцию клюют, не подозревая, что в соседнем магазине такое же шампанское может быть дешевле.

Вторая история — «праздничный набор». Ну, например, то же шампанское, причем реально дешевое, и конфеты. Нередко получается, что, опять же, в соседнем магазине тот же самый набор можно купить отдельно и потратить меньше. А иногда конфеты к шампанскому оказываются не очень свежими. Срок их годности истекает, и ретейлеры просто стараются товар побыстрее распродать. Ну кто будет, покупая праздничный набор в красивой обертке, обращать внимание на срок годности.

Еще один классический ход — купи большой объем. Вы приходите в магазин, а там сервелат стоит не 1500 рублей, как обычно, а всего 800. Отлично! Только, по условиям акции, он продается не граммами, а целыми батонами.

И вы, стараясь сэкономить, покупаете не 200–300 граммов, как обычно, в качестве деликатеса, а целый килограмм. С одной стороны, да, сэкономили. С другой — потратили много больше, чем планировали.

А вот еще уловка — «беспрецедентная скидка». Торговая сеть объявляет, что, скажем, оливковое масло или икра продаются за половину цены. Вы идете за выгодной покупкой, и на месте выясняется, что акционный товар закончился. И можно купить похожий, но уже за полную цену. Даже если вы этого не сделаете, то цель ретейлеров все равно достигнута — вы пришли в магазин, а значит, наверняка что-то купите. Ведь, согласитесь, всегда есть нужда в каких-то продуктах или товарах повседневного спроса — от стирального порошка до бритвенных лезвий.

Резюмируя, можно сказать: готовиться к празднику и радовать себя, конечно, нужно. Но делать это нужно разумно, отринув мешающие эмоции, на которые так рассчитывают продавцы.

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