Светить всегда, светить везде: какие лампочки отличаются надежностью

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Ноябрь — самый темный месяц в Москве. Многие даже днем включают электрический свет. Росконтроль решил проверить качество светодиодных лампочек, которые мы включаем.

Сначала эксперты проверили коэффициент пульсаций.

— Светодиод — это импульсный источник света. Он мерцает всегда. Но если частота мерцания чрезвычайно высока, а амплитуда между самой яркой и самой тусклой точкой цикла незначительная, то человек этого мерцания не замечает. Такой свет принято называть мягким. Чтобы его добиться, значение коэффициента пульсаций должно быть на уровне не более одного процента, — рассказывает руководитель испытательной лаборатории Росконтроля Илья Суханов.

Как выяснилось, лампа бренда Ecola имеет неприемлемо высокий коэффициент пульсаций — целых 4,3 процента. Это значит, что глаза от нее будут быстро утомляться.

Любая лампа должна долго и ярко гореть, не перегреваться в светильнике и выдерживать частые включения и выключения. Это в теории. А на практике одна из ламп бренда Gauss не выдержала частых включений, одна Ecola перегорела в тесном плафоне, а лампочка Lexman отключилась совершенно на ровном месте, работая в комфортных условиях в открытом виде.

— Конечно, это можно назвать случайностью. Вполне возможно, что в каждой партии из сотен тысяч лампочек указанных марок было всего несколько бракованных. Но потребителя, потратившего деньги на некачественный товар, это вряд ли утешит, — комментирует результаты теста Илья Суханов.

Как и любые другие лампочки, светодиодные со временем тускнеют. За первые 1000 часов работы допустимо снижение яркости на три процента. Если модель потеряла больше, это тревожный сигнал: возможно, менять лампочку придется гораздо раньше срока. Три лампы продемонстрировали снижение яркости более трех процентов. Это «Старт» (–3,7 процента), Ikea (–3,4 процента) и «Эра» (–5,6 процента).

Яркость лампочки всегда обозначается в маркировке. Но на упаковке одно, а на деле — другое. Так, лампочка марки «Яркая» (дочерний бренд китайского гиганта Uniel) по световому потоку оказалась на 29 процентов слабее заявленного значения, а «Космос» — на 27 процентов. На 7 и 3 процента слабее обещанного оказались «Эра» и Gauss. Прочие участники либо соответствовали заявленному значению, либо светились даже немного ярче. Самыми яркими оказались Osram (+19 процентов) и Lexman (+15 процентов).

Лидерами рейтинга, составленного экспертами, стали лампочки Ikea, Philips и Osram. При этом две последние оказались намного дешевле Ikea, практически не уступая ей в качестве. Лампочки GP, Lexman, «Старт», «Эра», Ecola, Gauss рекомендованы к покупке. А вот «Яркая» и «Космос» оказались слишком тусклыми.

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