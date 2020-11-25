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Москвич, который видел Мамонтов
Владимир Мамонтов рядом с отреставрированным «Москвичом» / Фото: Из личного архива Владимира Мамонтова

Москвич, который видел Мамонтов

Сергей Шахиджанян

Общество

Столичный журналист Владимир Мамонтов восстановил раритетный «Москвич-407», выпускавшийся на рубеже 1950–1960-х годов. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, что заставило гуманитария взяться за инструменты.

Владимира Мамонтова и «Москвич-407» свела случайность.

Изначально журналист хотел купить легендарный советский автомобиль — внедорожник «ГАЗ-69». Но первый блин вышел комом: обещанный «только с консервации» джип оказался в ужасном состоянии, половина деталей была заменена на первые попавшиеся железки. Расстроенный, Мамонтов начал искать другой «газик», но вдруг увидел объявление: продается «Москвич-407». Автор честно писал: стоит автомобиль в гараже и далеко не в идеале, зато с документами полный порядок, и машина принадлежала только его семье.

Мамонтов немедленно связался с продавцом и выехал смотреть автомобиль. Чуть ворота гаража приоткрылись и луч света скользнул по фарам, на Владимира нахлынули воспоминания.

— В детстве у меня была Большая детская энциклопедия. Так вот, устройство автомобиля в ней объяснялось на примере именно «Москвича-407»! — радуется Мамонтов. — Эта машина — часть нашей истории. Именно «Москвич-407» стал одним из символов другой жизни, хрущевской оттепели, обретения большей свободы. На нем ездили в Крым, он активно продавался на экспорт.

Выяснилось, что автомобиль на 90 процентов аутентичен, его кузов абсолютно цел. Идея покупки «ГАЗ-69» была забыта, «Москвич» обрел нового владельца. И Владимир со своим другом Игорем Крымским решил придать машине первозданный вид.

— Разобрали «Москвич» до винтика и сложили все детали. Игорь брался за сложную работу, а я отвечал за поиск запчастей и был подсобным рабочим, — вспоминает Владимир Мамонтов. — Этот «Москвич» многому меня научил: теперь я умею нарезать резьбу, пилить металл, шлифовать, шпаклевать, красить и могу с закрытыми глазами поменять у него колесо.

Пришлось перебрать всю тормозную систему, заменить генератор и аккумулятор. А еще — заново учиться водить, привыкать к устаревшей уже конструкции. Ведь в машине даже поворотники моргают медленнее, чем у современных моделей. Однако усилия, уверен Мамонтов, того стоили.

— Если не мы сохраним часть нашей истории, то кто это сделает за нас? — задает москвич резонный вопрос.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общий вес с полной нагрузкой — 1290 килограммов Число мест — 4. Мощность — 45 лошадиных сил Шины — низкого давления, бескамерные Кузов — закрытый, четырехдверный, типа «седан» Объем бензобака — 35 литров Максимальная скорость — 115 километров в час Тормозной путь — 6 метров.

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