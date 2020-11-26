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Работа или жизнь: психолог семейного центра дала советы, как найти золотую середину
Фото: pexels.com/cottonbro

Работа или жизнь: психолог семейного центра дала советы, как найти золотую середину

Марьяна Шевцова

Общество

Общих правил по созданию баланса между работой и личной жизнью, к сожалению, нет. Каждый человек понимает это по-своему, а рабочий график в профессии тоже абсолютно разный. Но последствия такого ритма, где «не хватает времени на жизнь», весьма серьезные. Почему важно разделять работу и личную жизнь, рассказала психолог семейного центра «Кутузовский» Людмила Ткаченко.

Замкнутый круг

В семейный центр «Кутузовский» обратилась москвичка Татьяна. Она рассказала специалистам центра, что чувствует будто «сгорела», силы ее покинули. Жизнь превратилась в замкнутый круг: дорога на работу, работа, дорога домой и домашние дела, сил на которые у нее практически нет. Общение с мужем и детьми стало сводиться к ссорам и конфликтам.

Если раньше прогулка с детьми в выходные дни давала ей заряд положительных эмоций, то сейчас даже мысль о том, чтобы выйти из дома, вызывает раздражение. Выходные женщина проводит перед телевизором или со смартфоном в руках. Как же выстроить равновесие между работой и личной жизнью?

В ходе работы выяснилось, что Татьяна на протяжении нескольких месяцев задерживалась на работе, потому что испытывала страх перед строгим руководством и соглашалась на дополнительные задачи. Когда мы стали рассуждать о том, как бы она хотела проводить свободное время, она сказала, что давно мечтает посещать занятия танцами и даже приобрела абонемент, но так ни разу им и не воспользовалась, потому что не успевает.

Постепенно с помощью регулярных встреч женщина поборола свой страх перед начальством и начала грамотно отказываться от дополнительной нагрузки, стала устанавливать для себя границы. Шаг за шагом — и у Татьяны наконец стали налаживаться отношения с близкими: она стала спокойнее и начала проводить больше времени с детьми, вернулись прогулки в выходные, нашлось время для занятий танцами, а работать Татьяна стала более продуктивно.

Нет времени на жизнь

Люди, которые излишне стремятся к карьерному росту, работают в постоянных дедлайнах и режиме «надо сделать это вчера», отодвигают все остальное на потом. Но зачастую это «потом» так и не случается, человек просто не может остановиться. Отношения с близкими людьми портятся, ведь после работы хочется тишины и покоя, а оставшиеся без внимания супруги и дети усугубляют ситуацию — начинаются ссоры и конфликты. Отношения с друзьями также терпят крах, ведь времени и сил на встречи катастрофически мало.

Эмоциональное выгорание и хроническая усталость становятся постоянными спутниками и переносятся на все сферы жизни. Человек пренебрегает собственными нуждами и интересами, ничего из происходящего не вызывает эмоций, снижается удовлетворенность, в том числе и от своей трудовой деятельности. Усталость же становится нормальным состоянием человека. Такое положение вещей приводит к развитию депрессии, заболеваниям нервной системы. Как же не допустить этих последствий и найти равновесие?

Расстановка границ. Научитесь отказываться от дополнительных нагрузок. Для этого постарайтесь без страха говорить руководству о том, что вы не справляетесь с таким объемом задач. Старайтесь завершать трудовой день вовремя, не задерживаться, ведь работать дольше — это не значит работать продуктивно. Если же вы работаете удаленно, то стоит выделить для этого отдельное пространство, а уведомления из корпоративных чатов в своем смартфоне лучше отключить до утра после окончания рабочих часов.

Время для себя. Возьмите за правило уделять время себе и своим интересам. Давно хотели начать заниматься спортом — сделайте это. Закрепите определенные дни недели для встреч с друзьями, развлечений с членами семьи.

Работа остается на работе. Старайтесь не обсуждать рабочие вопросы ни с кем, кроме своих коллег.

Начните с небольших шагов. Безусловно, новые привычки не формируются за один день. Проследите, как часто вы задерживаетесь на работе, и проанализируйте причины. Если вы остаетесь после окончания рабочего дня, потому что не успели что-то сделать без каких-то уважительных причин, начните с этого — планируйте выполнение задач и фиксируйте результат. Здесь вам помогут планировщики задач и ведение ежедневников.

В ситуации, когда вы задерживаетесь, потому что выполняете дополнительную работу, постарайтесь либо делегировать задачи, либо корректно отказаться от них. После того как вы поймете, сколько вечеров в неделю вы проводите в офисе, начните уходить вовремя в какой-то один день, постепенно увеличивая их количество, пока это не станет системой. Также не стоит сразу наполнять свободное время встречами и занятиями по интересам. Внедряйте их в свою жизнь постепенно, шаг за шагом.

Если же вы чувствуете себя плохо, не можете справиться с возникающими конфликтами внутри своей семьи, а ситуация накаляется и ухудшается, то обращайтесь в столичные семейные центры. На интерактивной карте вы можете легко отыскать ближайшее учреждение и обратиться за помощью к профессионалам.

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