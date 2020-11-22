Московские психологи провели почти 20 тысяч онлайн-консультаций с начала года

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Сотрудники Московской службы психологической помощи населению с начала текущего года провели около 20 тысяч онлайн-консультаций.

Как отмечает пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения Москвы, в настоящее время общение со специалистами службы по видеосвязи особенно актуально. В частности, с конца марта значительно увеличилось количество групповых онлайн-мероприятий. За это время психологи провели почти тысячу мероприятий, которые посетили более 65 тысяч человек.

Директор Московской службы психологической помощи населению Нина Петроченко рассказала, что чаще всего москвичи обращаются к психологам с вопросами о супружеских отношениях и взаимопонимании родителей с детьми, с жалобами на тревожные и депрессивные состояния, с запросами на личностное развитие и самореализацию.

В целом за 17 лет работы Московской службы психологической помощи населению ее услугами воспользовались более 1,5 миллиона человек.

Те, кому необходимо «живое» общение с психологом, могут получить очную консультацию в подразделениях службы, которые расположены во всех округах столицы. Если предпочтительнее онлайн-встреча, можно организовать ее в круглосуточном чате на сайте, по скайпу, электронной почте или на форуме психологической поддержки.

Кроме того, при необходимости получить срочную помощь можно позвонить по круглосуточному телефону неотложной психологической помощи 051 с городского или +7 (495) 051 с мобильного телефона, а также написать специалисту в чат.

Помимо консультаций психологи регулярно проводят сеансы психологической реабилитации и психологическую диагностику, тематические вебинары, тренинги, семинары, лекции. Раз в два месяца выходит новый номер бесплатного журнала «Психология для жизни», в котором специалисты дают рекомендации по решению различных психологических проблем, сообщается на официальном сайте департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Ранее жителям Москвы рассказали, как получить бесплатную психологическую помощь.

Читайте также: Нина Петроченко: Психологическая поддержка москвичам оказывается круглосуточно