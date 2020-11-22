Столичным жителям рассказали, как получить бесплатную психологическую помощь

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В Москве люди с онкозаболеваниями, дети с диагнозом «ВИЧ» и семьи, попавшие в трудную психологическую ситуацию, могут получить помощь психолога, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Семьи, которые пережили утрату ребенка во время беременности, могут обратиться в благотворительный фонд «Свет в руках». Он помогает справиться с потерей и снова подготовиться к появлению ребенка. Помимо консультаций для женщин, существует группа помощи будущим отцам. За три года работы в фонд обратились около восьми тысяч человек.

Поддержку могут получить и люди, у которых диагностировали рак. Для этого работает служба «Ясное утро». Каждый месяц к ней обращаются около трех тысяч человек. Людям с онкологией не только помогают психологически. На линиях также работают специалисты по медицинскому праву.

Еще один фонд, «Дети+», занимается помощью детям, которые родились с вирусом иммунодефицита человека. Сотрудники организации работают над улучшением условий жизни детей с таким заболеванием. Во время пандемии помощь оказывается в онлайн-режиме.

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