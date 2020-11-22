Нина Петроченко: Психологическая поддержка москвичам оказывается круглосуточно

Руководитель Московской психологической службы Департамента труда и социальной защиты населения столицы Нина Петроченко / Фото: Василий Плиткин, «Вечерняя Москва»

22 ноября отмечается День психолога. Директор Московской службы психологической помощи населению Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Нина Петроченко рассказала «Вечерней Москве» о том, с какими проблемами обращаются горожане и какую помощь оказывают специалисты.

— Какова, на ваш взгляд, роль психологов в современном мире?

— Говоря о ситуации, которая сейчас сложилась в мире в результате коронавирусной инфекции, я считаю, что на общем фоне мы более устойчивы с психологической точки зрения. Это не может не внушать оптимизма. Если оглянуться назад, то можно увидеть, что эпидемии всегда сопровождали человечество, влияли на его социальные и политические процессы. Люди неоднократно переживали пандемии чумы и холеры, натуральной оспы, тифа и полиомиелита. Но, несмотря на эти страшные периоды катаклизмов, человечеству всегда удавалось выстоять и преодолеть их. Понятно, что эпидемия, как и любая чрезвычайная ситуация, влечет за собой изменения в психических, поведенческих процессах и является огромным стрессом для человека.

Если мы прибегнем к историческим хроникам, то увидим материалы, свидетельствующие об изменении в поведении людей. В такие периоды нередко распространялись самые невероятные и устрашающие слухи. В наш век, когда возможности современных средств информации ничем не ограничены, их влияние на простых обывателей очень высоко. К сожалению, не всеми осознается степень ответственности, из-за чего у людей могут усугубляться тревожные, навязчивые или даже депрессивные состояния. Конечно, в такой ситуации роль психолога возрастает во много раз.

— Нужна ли помощь психологам?

— Психологи такие же люди, они тоже оказываются в сложных ситуациях, которые нужно преодолевать. Мне хочется верить, что избитую фразу «сапожник без сапог» нельзя глобально перенести на специалистов нашей профессии, так как в психологии все же есть система супервизионной поддержки, помогающая справляться с возникающими трудностями. Психологам не страшно и не стыдно обратиться к своим старшим товарищам, к профессионалам за помощью. Мы понимаем: чем раньше специалист восстановится сам, тем быстрее и эффективнее он сможет оказать поддержку любому человеку, которому требуется соответствующая помощь.

— Какие сегодня проблемы волнуют жителей больших городов?

— В нынешний период на первый план выходят тревоги, страхи за свое здоровье и здоровье близких. На фоне пандемии обостряются все основные нерешенные проблемы человека, он может острее переживать свою жизненную ситуацию. Психика человека так устроена, что ему нужно видеть какие-то конечные точки или хотя бы промежуточные остановки. Если бы люди знали, например, что до 1 декабря пандемия будет побеждена и все закончится, то до этого времени практически все смогли бы мобилизоваться и справиться с ситуацией. Но, к сожалению, сейчас никто не сможет назвать точной даты окончания этой пандемии. Более того, если кто-то ошибочно назовет дату, а ситуация продолжит свое существование и дальше, то отсроченные негативные реакции для людей могут быть гораздо сложнее и сильнее.

Разговоры о том, что все плохо, не имеют никакого смысла, ведь мы переживали времена гораздо более трудные и выходили из них окрепшими, повзрослевшими и сильными. Сейчас у нас уже есть опыт, на который нам следует опираться. Нужно задействовать все свои ресурсы, чтобы помогать людям. В особенности — людям пожилого возраста, которые могут находиться в более уязвимом и тревожном состоянии. Мы знаем, что в круглосуточном режиме работают правительство, здравоохранение, социальные службы города. Все нацелены на победу, и это дает силы и надежду. При этом многое зависит от каждого отдельного человека: нельзя беспечно относиться к рекомендациям врачей.

Если взять выстроенную математическую модель, то можно наблюдать следующее: когда вы здоровы, а рядом с вами человек, который не знает, что он болен и является разносчиком вируса, при этом на вас есть маска, а на нем — нет, то вероятность заражения будет 70 процентов. Если носитель вируса в маске, а вы — здоровый человек без маски, вероятность заражения составит порядка 25 процентов. А если все в масках, то вероятность заражения падает до 3 процентов. Давайте прислушиваться к мнению экспертов и носить маски, чтобы вероятность заражения была минимальной.

— Где можно получить доступную психологическую помощь?

— Наша служба оказывает бесплатную психологическую поддержку москвичам в круглосуточном режиме. Сейчас многое из того, что проводилось в очном формате переведено в формат дистанционный. В экстренных случаях мы, конечно, проводим и очные консультации тоже. Наши очные подразделения представлены в каждом округе Москвы.

Если говорить о доступности психологической помощи, то любой человек при необходимости всегда может переговорить с психологом в любое время дня и ночи. У нас работает телефон неотложной психологической помощи — 051 (с мобильного: +7 (495) 051) и круглосуточный психологический чат на сайте. Нами также проводятся на постоянной основе видео-консультации, онлайн-тренинги и большое количество тематических вебинаров, записаться на которые также не составит никакого труда. Вся информация и расписание ближайших бесплатных занятий есть на нашем сайте.

— Есть ли место творчеству в профессии или психологи в своей практике пользуются универсальными, наработанными методами?

— Профессия психолога — это ювелирная, точечная работа. Самый опытный специалист при определенном стечении обстоятельств не сможет помочь в полной мере, если у него не выстроится доверительный контакт с клиентом. В то же время самый молодой психолог может так подойти к проблемной ситуации, что у человека, обратившегося за помощью, случается озарение, инсайт. Психолог в своей практике опирается на знания, опыт, наработанные технологии и приемы, у него есть инструментарий, но также в консультировании всегда присутствует и творчество, потому что это — всегда живое общение. Очень важно видеть, слышать человека, наблюдать за его реакциями, обращая внимание не только на слова, которые он произносит, но и на то, как он их произносит.

— Есть ли случаи, которые вспоминаете до сих пор?

— Могу вспомнить одну молодую девушку, которой казалось, что все люди глупее, чем она, и ее мучил такой вопрос: проблема в людях или в ней? Это была очень интересная работа. В конечном итоге она согласилась, что недооценивала других людей и не признавала за ними их права на собственный выбор. Наша совместная работа помогла ей открыть в себе новые грани для ее дальнейшего личностного развития.

Был еще интересный случай, когда молодой человек говорил, что с различными людьми он использует разные модели поведения. Такая ситуация его беспокоила, он хотел разобраться в себе и понять, что это: обман, лицемерие с его стороны или же нечто другое. Мы с ним проговаривали, что в его ситуации, вероятнее всего, нет негативной подоплеки, возможно, у него высокий социальный интеллект и он умеет распознавать эмоции других людей и вести себя в соответствии с этим. Это тоже было интересное поле для работы.

— Если человек находится в состоянии стресса или чувствует себя уставшим, несчастным, то какие фильмы можно порекомендовать к просмотру с точки зрения психологии?

— Если вам грустно, какой фильм хотите посмотреть вы? Надо всегда исходить из того, что подходит именно для вас. Поэтому три лучших фильма я, пожалуй, не стала бы называть. Если обращаться к каждому человеку, вспомните то, что вам нравится. Возможно, это советская классика или зарубежная, когда вы узнаете фильм по первым нотам или словам. Кинолента может и не стоять в линейке топов или блокбастеров, но для вас это кино может оказаться очень вдохновляющим и хорошим.

С другой стороны, возможно, не все знают, но в психологии широко используются методы кинотерапии. И если кому-то захочется более глубоко проработать свои проблемы, используя именно этот метод, можно зайти на сайт Московской службы психологической помощи населению и записаться на занятия в нашем психологическом киноклубе. Их мы регулярно проводим, в том числе и в дистанционном формате.

— Основные проблемы, которые тревожили людей пять лет назад и беспокоят сейчас?

— И тогда, и сегодня у людей самые волнующие проблемы — отношения в семье, трудности детско-родительского взаимодействия, отсутствие взаимопонимания с пожилыми родителями или взрослыми детьми, сложности подросткового возраста. Сейчас на фоне увеличившихся страхов о здоровье большое количество людей нуждается в особой поддержке. Давайте бережнее относиться и к себе, и к своим близким, а если вы чувствуете, что ваших внутренних ресурсов не хватает, всегда можно обратиться за помощью к психологу.

— Почему не нужно боятся ходить к психологу?

— Если человек какое-то время испытывает состояние психологического дискомфорта, стресса, тревоги, он не должен бояться обращаться за помощью к специалисту. В Москве, к счастью, можно говорить о том, что здесь уже переросли этот так называемый возрастной кризис. Теперь к психологу обращаются за помощью, понимая, что профессионал гораздо быстрее и эффективнее поможет справиться со своими внутренними проблемами.

Не бойтесь обращаться к специалистам: они помогут найти истинную причину тревожного состояния. Из-за чего оно: коронавирус ли вызывает это состояние, недостоверная информация или что-то более глубокое?

Конечно, мы все сейчас находимся в непростой ситуации, но проявляя заботу, поддерживая друг друга, мы сможем преодолеть и эту полосу. Если солнце скрыто за тучами, это не значит, что его вообще нет. Рано или поздно пандемия закончится и жизнь пойдет своим чередом. Возможно, мы станем другими, но это будет наш с вами выбор: какими мы из этого выйдем — раздавленными, сломленными или, наоборот, сконцентрированными и сильными людьми.

В своей работе мы руководствуемся ключевыми ценностями. Это наш ресурс для того, чтобы были силы принимать решения и помогать людям, которые к нам обратились, давать им уверенность в том, что мы делаем все правильно. В настоящий момент это лучшее, что мы можем сделать не только для себя, но и для общества в целом.

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