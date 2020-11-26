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В Москве приставы изъяли у водителя иномарку стоимостью 5,5 млн рублей
Сотрудник Моспаркинга Андрей Аронин готовит «Порше» к транспортировке / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В Москве приставы изъяли у водителя иномарку стоимостью 5,5 млн рублей

Андрей Объедков

Общество

Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов изъяли у водителя за неуплачененые штрафы иномарку стоимостью 5,5 миллиона рублей.

У 29-летнего москвича было 108 неоплаченных штрафов за превышение скорости и неоплату парковки на общую сумму 500 тысяч рублей.

— Прежде мы направляли нарушителю уведомление о необходимости оплатить долг. Их должники получают по месту регистрации, — рассказывает судебный пристав-исполнитель Межрайонного отделения судебных приставов по взысканию административных штрафов № 7 Александр Хамидуллин. — Тем, кто зарегистрирован на портале «Госуслуги», о накопившихся долгах мы всегда сообщаем еще и электронным письмом.

Поэтому тем, кто живет не по месту прописки, лучше интересоваться, не приходят ли ему письма. Или заходить в свой личный кабинет на «Госуслугах».

— Мы выяснили, что должник ездит на «Порше Кайен» черного цвета стоимостью 5,5 миллиона рублей, — рассказывает судебный пристав.

Машину решено было изъять за долги. Для этого вместе с приставами мы отправляемся к дому № 16 по Лялину переулку, где живет должник. На обочине возле дома припаркован «Порше». Убедившись, что это тот самый автомобиль, судебные приставы принимаются за дело: находят двух понятых и в их присутствии заполняют протокол изъятия иномарки. Когда все подписано, представители Моспаркинга погружают дорогую машину на эвакуатор и перевозят на спецстоянку.

— Теперь владелец будет уведомлен письмом об изъятии авто, — говорит пристав. — В течение десяти дней со дня получения заказного письма он еще сможет оплатить долг и вернуть машину. Если долг не будет возмещен, то иномарку продадим для погашения штрафа, а остаток — хозяину авто.

До этого должник решил не доводить и через три дня оплатил штраф, после чего получил свою машину.

КСТАТИ

По данным ГИБДД, в 2020 году в Москве составлена 791 тысяча административных протоколов более чем на 1,03 миллиарда рублей.

А оплачены штрафы только по 533,3 тысячи постановлений на сумму 395 миллионов рублей. Если штраф не оплачен в течение двух месяцев, то на нарушителя составляется новый протокол и выносится штраф в двойном размере. То есть если нарушитель был должен пять тысяч рублей, то ему выпишут еще десять.

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