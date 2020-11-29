Биоэнерготерапевт развеяла популярный миф о действии дня рождения на человека

Фото: Из личного архива Александры Харрис

То, что за полгода до дня рождения силы и удача сопутствуют человеку, а после сходят на нет, — это миф, не имеющий к астрологии никакого отношения. Об этом «Вечерней Москве» рассказала таролог и биоэнерготерапевт Александра Харрис.

— Верно лишь то, что в течение сезона вашего знака зодиака весь мир словно с вами на одной волне, но и это не гарантирует успех, ведь все зависит от того, сумеете ли вы увидеть и использовать эти благоприятные моменты. Думаю, что данный миф базируется именно на этом, — отметила она.

По словам Харрис, астрология намного сложнее, чем подобные мифы, которых довольно много.

— На самом деле, благоприятен или нет тот или иной период времени, можно определить только по индивидуальным показателям гороскопа каждого человека, зависящих от его даты и времени рождения. Это означает, что даже представители одного и того же знака зодиака проживают один и тот же период по-разному. Даже самый профессиональный, но общий гороскоп для вашего знака может быть не правдив по отношению к вам, если множество планет в вашей натальной карте находятся в других знаках, — объяснила она.

Биоэнерготерапевт посоветовала относиться к общим гороскопам и характеристикам знаков зодиака скептически. За личным гороскопом, который будет отражать тенденции, касающиеся лично каждого, — только к профессиональному астрологу. А для того чтобы познакомиться с полной характеристикой, можно самостоятельно составить свою натальную карту с помощью одного из множества бесплатных сервисов в интернете.

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