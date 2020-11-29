Солнечное затмение — 2020: таролог составила подробный гороскоп для каждого знака зодиака

Таролог Саона / Фото: Личный архив таролога

Последнее солнечное затмение пройдет 14 декабря 2020 года. Таролог Саона составила подробный гороскоп для каждого знака зодиака.

Овен

Не волнуйтесь. Во время солнечного затмения вы готовы получить романтический сюрприз от своего партнера. Это может быть как эмоциональная поддержка, так и материальные подарки.

Телец

Это день для отдыха. Перестаньте беспокоиться о любимом человеке и позвольте вашим отношениям наладиться. Все встанет на свои места. Ваши переживания уйдут на второй план, вы сможете трезво оценивать ситуацию.

Близнецы

Пришло время действовать. Не ждите, пока ваш любимый человек сначала подойдет к вам, и начните разговор самостоятельно. То же самое касается делового аспекта, где Близнецы обязаны проявить инициативу для возможного роста и успеха.

Рак

Если вы чувствуете, что ваша жизнь стала обыденной, можно легко дать волю своему воображению и сделать необдуманный шаг. Дайте себе время подумать логически, прежде чем делать эмоциональные выводы.

Лев

Не бойтесь естественных приливов и отливов платонических отношений в вашей жизни. Вам не всегда нужно быть самым популярным человеком, чтобы чувствовать поддержку и понимание. Будьте самим собой и не бойтесь говорить с близкими людьми искренне.

Дева

Создать свой публичный образ и найти направление работы, которое оставит след в мире, непросто. Но в ближайшее время ожидайте, что вы начнете прокладывать более четкий путь. Если вы откладывали это на какое-то время, то затмение как раз подходящий момент для свершений.

Весы

Может быть, между вами и вашим партнером не все было хорошо. Но середина декабря — это лучшее время, чтобы уладить дела и пообщаться с партнером. Обсудите недоразумения и разберитесь в сложившейся ситуации. Только открытое общение поможет расставить точки над «i».

Скорпион

Старый любовник или бывший влюбленный может захотеть вернуться к вам. Вместо того, чтобы отталкивать их, попробуйте плыть по течению. Может, оно и к лучшему. Вы знаете, насколько вы проницательны, когда дело доходит до улавливания духовных и эмоциональных истин, поэтому доверяйте своим инстинктам.

Стрелец

Во время солнечного затмения вы должны как можно больше общаться со своей семьей. Это лучшее время, чтобы разобраться со всеми своими проблемами. Иногда нужно нарушать границы, чтобы отношения работали. Это называется компромиссом.

Козерог

Вам часто бывает сложно расставлять приоритеты в невидимых вещах (например, здоровье и духовность) над материальным миром (например, работа и деньги), но в приближающемся сезоне затмений вы со временем учитесь уважать эти более неземные аспекты своего существа.

Водолей

Будьте более приземленными и цените окружающих за их усилия. Конечно, это не значит, что вы должны делать то, что вам неудобно. В отношениях всегда необходимы границы. Примите готовность время от времени выходить из зоны комфорта, чтобы взглянуть на вещи с другой стороны.

Рыбы

Это солнечное затмение окажется для вас чрезвычайно романтичным. Ваш партнер готов побаловать вас и заставить почувствовать себя особенными и любимыми. Будьте готовы кардинально изменить личную жизнь.