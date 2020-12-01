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Чего ждать и опасаться знакам зодиакам в декабре
Фото: depositphotos.com

Чего ждать и опасаться знакам зодиакам в декабре

Алена Прокина

Юлия Урусэль

Общество

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известными астрологами рассказывает на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в декабре — первом месяце зимы.

Начало декабря у нас ознаменуется коридором затмений, которое стартует 30 ноября и закончится 14 декабря новолунием. Сильно не стоит напрягаться и набирать себе важные дела. Важнейшим событием этого месяца станет соединение Юпитера с Сатурном в знаке Водолея, что означает глобальный новый цикл в жизни каждого человека. Произойдет это с 15 по 17 декабря. В это время вы заметите, как многие вещи станут казаться вам другими, изменится отношение к новой реальности. С 21 декабря официально начнется новый планетарный период — то, к чему готовил нас весь 2020 год. Все ретроградные периоды закончились, и самое время начинать действовать, проявлять инициативу, доставать отложенные дела. Особенно успешными будут вопросы, связанные с образованием и самосовершенствованием. Новые знания, идеи, начинания, связанные с коммуникацией, социальными профессиями, проектами, увенчаются успехом.

Самое время отказаться от своих закостенелых и старых взглядов, от изживших себя отношений, стать более открытым миру. Знак Водолея непредсказуем, и, цепляясь за прошлое, можете оказаться у разбитого корыта.

ОВЕН

Декабрь большинство Овнов проведет активно. Период с 1-го по 12-е число — прекрасное время для реализации самых смелых планов и работы над проектами, которые требуют значительных усилий. Встречи с потенциальными партнерами могут положить начало долгосрочным деловым отношениям. Во второй половине месяца прилив энергии поможет вам добиться значительных успехов в карьере и улучшить финансовое положение. А вот друзья или коллеги обязательно воспользуются вашими успехами и попытаются прибегнуть к помощи для решения своих неотложных проблем.

ТЕЛЕЦ

Декабрь для Тельцов, вероятно, будет нервным. Первостепенные дела не следует откладывать — займитесь ими в первые дни месяца. Ведь уже в период 7–14 декабря, скорее всего, вас отвлекут конфликты с близкими. Постарайтесь сгладить острые углы. Однако будьте готовы к тому, что разногласия все же создадут значительное напряжение. За свои позиции придется побороться. Кому-то даже предстоит опровергать клевету и слухи. К середине месяца напряжение немного спадет и появится шанс показать себя с лучшей стороны.

Можно будет планировать проекты с большой долей вероятности успеха. Последняя неделя месяца отлично подойдет для отдыха, восстановления сил и укрепления здоровья.

БЛИЗНЕЦЫ

В течение первой недели декабря вы с головой окунетесь в работу. С 11-го по 16-е число велика вероятность проявления активности конкурентов, соперников и врагов. И только ваша результативность поможет пережить сложный период, сохранить свое преимущество, материальное положение и репутацию. Любое проявление слабости чревато проблемами с руководством, органами власти, ссорами с близкими людьми. В середине месяца у Близнецов появятся время и силы на реализацию творческих идей. В последние дни года сюрпризом могут стать вынужденные перемены на работе вплоть до ухода из профессии.

РАК

С 1 по 10 декабря — весьма благоприятные дни для продолжения и завершения затянувшихся дел и реализации давно возникших идей. Трудолюбие, последовательность и упорство принесут уважение коллег и финансовый бонус от руководства. Не отказывайте в общении семье и друзьями, иначе возможны ссоры и разногласия, особенно с 10 по 16 декабря. Во второй половине месяца уверенность в себе и четкое понимание цели обещают Ракам успех.

Контакты в конце декабря наверняка вдохновят новыми идеями и станут импульсом для интересных проектов. Настройтесь на то, чтобы менять свою реальность и вместе с планетами вступить в новую, интересную, активную фазу жизни. Она обязательно принесет много сюрпризов, и стоит принимать ее с благодарностью и пониманием.

ЛЕВ

Первую неделю декабря могут занять дела, которые вы не успели довести до конца в ноябре. Позитивный настрой и целеустремленность наверняка принесут перемены к лучшему. Деловые поездки будут успешными, а заключенные контракты — выгодными. Помощь близких окажется кстати. При поддержке вы горы свернете, достигнете больше, чем планировали. Однако трезво оценивайте любую ситуацию и свой ресурс. В период с 7 по 11 декабря ошибки могут привести к конфликтам и демотивации. Во второй половине декабря большинство Львов почувствуют уверенность и спокойствие. Особенное удовольствие доставит творчество и организация новогоднего торжества в кругу близких людей.

ДЕВА

Декабрь для большинства Дев — месяц не самый ровный, но в целом позитивный. Благоприятные периоды для активности и достижения целей: с 1 по 8 и с 21 по 31 декабря.

Эти дни наверняка будут наполнены яркими событиями, деловыми, дружескими и даже романтическими встречами, успешными результатами. Избыток энергии обеспечит позитивный настрой. А вот с 9 по 20 декабря упадок сил может помешать достижению желаемого.По возможности проведите это время в тишине или хотя бы немного сбавьте темп, не стоит требовать от себя слишком многого.

ВЕСЫ

У Весов начало декабря благоприятно для общения, налаживания деловых отношений, поиска поддержки влиятельных людей, воплощения творческих планов.

Ситуация, скорее всего, изменится после 8 декабря. Нерешенные проблемы и незаконченные дела из прошлого напомнят о себе и вмешаются в ваши планы. Велика вероятность ссор и недопонимания со стороны близких и коллег. Только сдержанность и рассудительность помогут избежать обострений и повысить ваш авторитет в глазах окружающих. В конце месяца последовательность и трудолюбие Весов будут вознаграждены прибавкой к зарплате, премией или карьерным продвижением.

СКОРПИОН

В первых числах декабря Скорпионам будет сопутствовать удача в любых делах и начинаниях. Есть вероятность провести переговоры, которые станут началом длительных и плодотворных деловых отношений, а близкие с пониманием отнесутся к занятости Скорпионов и вовремя дадут нужный и полезный совет. С 10-го числа дела пойдут не так гладко. Скорпионам придется приложить немало сил и энергии, чтобы избежать конфликтов на работе и не вернуться на шаг назад в текущих проектах.

В последнюю неделю декабря в жизни большинства Скорпионов наступит относительное спокойствие, которое позволит им заняться творчеством и отлично провести время с самыми близкими людьми.

КОЗЕРОГ

В период с 1 по 8 декабря удача, вероятно, будет на стороне Козерогов. На работе и в личной жизни их ждет успех. Но с 8 декабря ситуация, скорее всего, резко изменится. Над любым делом придется трудиться заметно больше, чем планировалось. К тому же активизируются завистники и соперники, которые постараются вставить палки в колеса и распустить дурные слухи. Самочувствие Козерогов, возможно, также будет не на высоте.

Не стоит игнорировать симптомы болезней и откладывать поход к врачу на потом. Более благоприятный период для Козерогов начнется после 21 декабря. У них появится возможность проявить себя на работе, улучшить материальное положение и встретить Новый год в прекрасном расположении духа.

СТРЕЛЕЦ

В начале декабря Стрельцам стоит заняться самыми неотложными делами. С 1 по 8 декабря — благоприятное время для завершения проектов и планирования дел на следующий год. Важно не откладывать ничего на потом, потому что вторая неделя месяца может принести в жизнь Стрельцов суету и хаос. В обстановке дедлайна и необходимости решать все здесь и сейчас работоспособность и внимательность Стрельцов могут снизиться. Поспешные, необдуманные решения, скорее всего, приведут к ошибкам и проблемам.

Рассудительность и спокойствие в этот период очень пригодятся Стрельцам и в середине месяца станут залогом успеха. Последние числа декабря Стрельцы, вероятно, между активной работой и отдыхом выберут второе и войдут в новый год с новыми силами и идеями.

ВОДОЛЕЙ

Начало декабря для целеустремленных и трудолюбивых Водолеев будет вполне благоприятным и богатым на сюрпризы. Любые начинания, скорее всего, окажутся успешными и значимыми. С 9 декабря фокус внимания представителей этого знака сдвинется в сторону близких людей, которым потребуются помощь и поддержка.

Придется временно отодвинуть работу и личную жизнь на второй план и всецело окунуться в семейные проблемы. Конкуренты могут воспользоваться моментом и постараются устроить Водолеям неприятности, но взаимовыручка друзей и крепкие семейные отношения спасут ситуацию и сведут последствия негативного влияния к минимуму. Новый год Водолеям лучше встретить рядом с самыми любимыми людьми, как следует отдохнуть и расслабиться.

РЫБЫ

С 1 по 10 декабря — вполне благоприятный и спокойный период для большинства Рыб. Им, скорее всего, будут удаваться любые дела, работа пойдет по плану, а в семейных отношениях не ожидается никаких волнений и проблем. Но с 11-го числа ситуация может измениться.

Руководство поставит Рыб перед выбором, от которого зависит их дальнейшая профессиональная деятельность. Если Рыбы примут верное решение, то буквально взлетят вверх по карьерной лестнице и заметно улучшат свое материальное положение. В обратном случае, возможно, Рыбы будут вынуждены сменить место работы. Поэтому рассудительность и здравомыслие станут главными помощниками Рыб в этот судьбоносный период. В 20-х числах месяца Рыбы, вероятнее всего, почувствуют поддержку близких людей и найдут новый источник дохода.

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