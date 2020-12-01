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Как открыть свой бизнес в квартире и навсегда уйти на удаленку
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Как открыть свой бизнес в квартире и навсегда уйти на удаленку

Александр Кудрявцев

Общество

Москвичи в условиях пандемии стали чаще организовывать бизнес прямо у себя в квартирах. «Вечерка» рассказывает, как это сделать легально.

Нет никаких запретов на домашний интеллектуальный труд и творчество. Можно писать книги, рисовать картины, разрабатывать программы и заниматься иной негромкой умственной деятельностью. Кроме того, законом не запрещено домашнее производство в разумных пределах. Речь идет о выпечке, сборе букетов, кондитерских изделиях или даже пошиве одежды.

— Не нужно получать особых разрешений, чтобы начать домашний бизнес, — рассказывает заслуженный юрист России Иван Соловьев. — Но следует оформить статус индивидуального предпринимателя или самозанятого, чтобы избежать проблем с налоговой. Отдельную роль играет масштаб бизнеса. Конечно, никто не будут считать, сколько тортиков продал предприниматель. Но ваша работа не должна мешать соседям. Нельзя устанавливать несколько швейных машинок или печей. Это приведет к нарушению существующих норм. Также квартира непригодна для стоматологического кабинета, парикмахерского или маникюрного салонов. Для таких учреждений есть отдельные регламенты. Но квартира может стать офисом компании. Многие на удаленке так и работают. Только вот клиентов туда приглашать нельзя.

ТОЧНО НЕЛЬЗЯ

Закон прежде всего оберегает покой и безопасность жильцов многоквартирных домов. Существуют виды деятельности, которые нельзя вести в квартире ни при каких условиях. Речь идет о магазинах химических товаров, пиротехники, автозапчастей, шин и рыбы.

В жилом доме нельзя заниматься предоставлением ритуальных услуг. Еще запрещено организовывать склады, общественные туалеты, химчистки и бани. Не поможет даже оформление помещения как нежилого.

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