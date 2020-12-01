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Королева Волхонки. Скончалась Ирина Антонова, легенда мира искусства
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Королева Волхонки. Скончалась Ирина Антонова, легенда мира искусства

Вечерняя Москва

Общество

Стало известно, что, во вторник, 39 ноября, ушла Ирина Антонова — знаменитый искусствовед, директор, а в последние годы президент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

Невысокая, с точеной фигурой и непременно на каблуках, Ирина Антонова была невероятно красива и обладала фантастическим обаянием — годы оказались не властны над ее поразительным лицом с быстрыми темными глазами. В этой маленькой и великой женщине были скрыты фантастическая сила и уникальная преданность искусству, которому Антонова не просто служила всю жизнь — она была в нем растворена.

Масштаб свершенных ею дел даже трудно оценить в полной мере: Ирина Александровна не просто полвека с лишним возглавляла один из самых лучших музеев страны, ГМИИ им. Пушкина, что на Волхонке, она без всякого преувеличения раздвигала горизонты возможностей для всех неравнодушных к культуре людей, даря советским, а потом российским ценителям искусства уникальные встречи с мировыми шедеврами живописи, привозя в Россию жемчужины иностранных коллекций.

Удивительная манера речи, постановка головы — Антонова была нашей «английской королевой» и, казалось, сама сошла с благородных портретов XIX века. Ничего похожего: ее отец вышел из рабочей среды, хотя карьерно дорос до поста директора Института экспериментального стекла. Но родители научили дочь любить музыку и театр, при этом Ирина Александровна всегда подчеркивала, что воспитывалась как очень советский ребенок — в смысле осознания величия страны, на светлое будущее которой нужно работать не покладая рук. Это сделало ее абсолютно целостной: ей не пришлось разрываться между совестью и правилами советской системы, неидеальность которой она понимала. Ей ничто не мешало любить эту страну и делать все, чтобы жизнь в ней становилась красивее и ярче.

Перед войной Ирина поступила в Институт философии литературы и истории (ИФЛИ) на искусствоведческий факультет. Через год его слили с МГУ, и она стала студенткой филфака. Она покидала Москву лишь на три месяца, затем вернулась, и после окончания курсов медсестер младший сержант Антонова работала в госпитале на Пресне, а за месяц до Победы стала научным сотрудником отдела Запада в Музее изобразительного искусства, где вскоре начала работать с шедеврами Дрезденской галереи. В декабре 1953 года в залах музея на Волхонке впервые появились полотна импрессионистов, в 1956-м тут открылась выставка «От Давида до Сезанна», привезенная из Франции.

Именно так начался музейный бум 1960–1970-х годов, когда именно художественные выставки и альбомы по искусству стали по сути неким символом свободомыслия. В феврале 1961 года Ирина Антонова возглавила музей. Благодаря ей тут пройдет выставка нелюбимого властями Тышлера, а потом и Марка Шагала, начнутся «Декабрьские вечера», на которых будет играть ее друг, великий Святослав Рихтер, одна за одной будут организовываться выставки, собиравшие очереди на вход длиной в километры, а музей станет не просто авторитетным, а трендообразующим, превратится в центр культуры и образования, работающий в том числе и с детьми.

Ирина Антонова была в культурной жизни страны и эпохой, и особым, не имеющим аналогов явлением. Это горькая и человеческая, и общественная потеря.

Светлая память.

ДОСЬЕ

Ирина Александровна Антонова (20 марта 1922 года — 30 ноября 2020 года) — доктор искусствоведения, Академик РАО и РАХ, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат двух Гос премий РФ и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Участник Великой Отечественной войны, директор и президент ГМИИ им. Пушкина.

Коллектив Вечерней Москвы выражает соболезнования близким и коллегам Ирины Антоновой

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