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Сергей Собянин выразил соболезнования близким Ирины Антоновой
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Сергей Собянин выразил соболезнования близким Ирины Антоновой

Вероника Кузьминова

Город

Президента ГМИИ имени Пушкина Ирину Антонову отличали интеллигентность, знания и душевная щедрость. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 1 декабря.

— Вся жизнь Ирины Александровны была неразрывно связана с этим музеем. Под ее руководством он стал одним из ведущих просветительских центров России. В историю отечественной культуры вошли знаменитые выставки шедевров изобразительного искусства, на которые стояли очереди, — попасть на них было счастьем, — написал мэр в Instagram-аккаунте.

По словам главы города, Ирина Антонова отличалась душевной щедростью, энтузиазмом, знаниями и интеллигентностью. Эти качества «снискали легендарному хранителю Пушкинского музея огромное уважение во всем мире».

— Светлая память об Ирине Александровне навсегда сохранится в наших сердцах. Мои глубокие соболезнования родным и близким, — добавил Собянин.

Напомним, 1 декабря стало известно, что Ирина Антонова скончалась в возрасте 98 лет. Планируется, что ее похоронят на Новодевичьем кладбище.

СПРАВКА «ВМ»

Ирина Александровна Антонова — советский и российский искусствовед, специалист по итальянской живописи эпохи Возрождения. Она начала работу в музее в 1945 году, возглавляла его с 1961 года по 2013-й. Ирина Антонова — лауреат Государственной премии РФ, кавалер ордена Почетного легиона.

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соболезнованияГМИИ им. А. С. ПушкинаСергей Собянин
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