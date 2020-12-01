Президента ГМИИ имени Пушкина похоронят на Новодевичьем кладбище

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Россия, Москва, Новодевичье кладбище Карта всех событий

Президента Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина Ирину Антонову похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе музея во вторник, 1 декабря.

— Ирина Александровна, согласно ее желанию, будет похоронена на Новодевичьем кладбище рядом со своими близкими — матерью и мужем, — цитирует пресс-службу РИА Новости.

Уточняется, что из-за ситуации с коронавирусом прощание с экс-руководителем Пушкинского музея пройдет в закрытом формате. В нем будут участвовать только близкие.

Напомним, 1 декабря стало известно, что Ирина Антонова скончалась в возрасте 98 лет.

СПРАВКА «ВМ»

Ирина Александровна Антонова — советский и российский искусствовед, специалист по итальянской живописи эпохи Возрождения. Она начала работу в музее в 1945 году, возглавляла его с 1961 года по 2013-й. Ирина Антонова — лауреат Государственной премии РФ, кавалер ордена Почетного легиона.

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