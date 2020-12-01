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Президента ГМИИ имени Пушкина похоронят на Новодевичьем кладбище
Фото: youtube.com / Телеканал Звезда

Президента ГМИИ имени Пушкина похоронят на Новодевичьем кладбище

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, Новодевичье кладбище Карта всех событий

Президента Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина Ирину Антонову похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе музея во вторник, 1 декабря.

— Ирина Александровна, согласно ее желанию, будет похоронена на Новодевичьем кладбище рядом со своими близкими — матерью и мужем, — цитирует пресс-службу РИА Новости.

Уточняется, что из-за ситуации с коронавирусом прощание с экс-руководителем Пушкинского музея пройдет в закрытом формате. В нем будут участвовать только близкие.

Напомним, 1 декабря стало известно, что Ирина Антонова скончалась в возрасте 98 лет.

СПРАВКА «ВМ»

Ирина Александровна Антонова — советский и российский искусствовед, специалист по итальянской живописи эпохи Возрождения. Она начала работу в музее в 1945 году, возглавляла его с 1961 года по 2013-й. Ирина Антонова — лауреат Государственной премии РФ, кавалер ордена Почетного легиона.

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Новодевичье кладбищеГМИИ им. А. С. Пушкинаутраты
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