Названа причина смерти президента ГМИИ имени Пушкина Ирины Антоновой

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Причиной смерти президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой стал коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пушкинского музея во вторник, 1 декабря.

В сообщении говорится, что у деятеля искусства был сочетанный диагноз — коронавирусная инфекция и заболевания сердечно-сосудистой системы. В пресс-службе уточнили, что у музея есть заключение врачей.

Напомним, 1 декабря стало известно, что Ирина Антонова скончалась в возрасте 98 лет.

Ирина Александровна Антонова — советский и российский искусствовед, специалист по итальянской живописи эпохи Возрождения. Она начала работу в музее в 1945 году, возглавляла его с 1961 года по 2013-й. Ирина Антонова — лауреат Государственной премии РФ, кавалер ордена Почетного легиона.

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