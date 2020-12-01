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Названа причина смерти президента ГМИИ имени Пушкина Ирины Антоновой
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Названа причина смерти президента ГМИИ имени Пушкина Ирины Антоновой

Виктория Родимкина

Общество

Причиной смерти президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой стал коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пушкинского музея во вторник, 1 декабря.

В сообщении говорится, что у деятеля искусства был сочетанный диагноз — коронавирусная инфекция и заболевания сердечно-сосудистой системы. В пресс-службе уточнили, что у музея есть заключение врачей.

Напомним, 1 декабря стало известно, что Ирина Антонова скончалась в возрасте 98 лет.

Ирина Александровна Антонова — советский и российский искусствовед, специалист по итальянской живописи эпохи Возрождения. Она начала работу в музее в 1945 году, возглавляла его с 1961 года по 2013-й. Ирина Антонова — лауреат Государственной премии РФ, кавалер ордена Почетного легиона.

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