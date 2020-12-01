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Кремль: Владимир Путин соболезнует в связи с кончиной Ирины Антоновой
Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

Кремль: Владимир Путин соболезнует в связи с кончиной Ирины Антоновой

Виктория Родимкина

Общество

Президент России Владимир Путин соболезнует в связи с кончиной президента ГМИИ имени Пушкина Ирины Антоновой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 1 декабря.

По словам представителя Кремля, президент хорошо знал искусствоведа и ценил ее глубочайшие знания.

— Печальное событие, умерла Ирина Антонова. Ее Путин очень хорошо знал, он бывал неоднократно у нее в музее, ценил ее экспертные глубочайшие знания. И президент глубоко соболезнует в этой связи, — заявил Дмитрий Песков.

Он добавил, что ее родным и близким будет направлена телеграмма с соболезнованиями, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Ирина Антонова скончалась в возрасте 98 лет.

Ирина Александровна Антонова — советский и российский искусствовед, специалист по итальянской живописи эпохи Возрождения. Она начала работу в музее в 1945 году, возглавляла его с 1961 года по 2013-й. Ирина Антонова — лауреат Государственной премии РФ, кавалер ордена Почетного легиона.

Ранее по теме: «Она прожила не самый простой век истории нашей страны»: сенатор поделился воспоминаниями об Антоновой

соболезнованияВладимир ПутинКремль
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