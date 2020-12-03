Отличный подарок на Новый год: умный электрический чайник iCook™ приготовит любимые напитки для всей семьи

Умный электрический чайник от iCook™ / Фото: Пресс-служба «Amway»

Многие москвичи с нетерпением ждут новогодних праздников, чтобы отвлечься от повседневных дел и провести время среди близких людей. И обычно для проявления любви друг к другу не нужны шумные мероприятия – достаточно собраться в семейном кругу за чашкой ароматного чая. Умный электрический чайник с цифровым сенсорным контролем температуры iCook™ помогает быстро и безопасно готовить любимые напитки для всей семьи с пользой для здоровья. Вне всяких сомненийон способен стать прекрасным подарком к предстоящим праздникам и создать теплую атмосферу в любое время года.

С умным электрическим чайником от iCook™ каждая встреча с близкими станет особенной. Возможность выбрать один из четырех режимов нагрева воды до температуры 40°, 80°, 90° или 100° позволяет всем членам семьи насладиться вкусом, ароматом и пользой любимых напитков. Например, для заваривания чая с добавлением трав, фруктов и ягод, желательно использовать воду не горячее 80°. Кофе лучше всего раскрывает свои вкусовые качества при температуре 90°, а черный чай - при 100°.

Температурный режим быстро перенастраивается прикосновением к цифровой сенсорной панели. Заданный уровень нагрева автоматически поддерживается в течение 90 минут. Но даже после остывания проверить текущую температуру легко, поскольку она отображается на дисплее.

Умный чайник iCook™ станет отличным подарком к Новому году. Он не затеряется на полках после завершения праздников и будет незаменимым помощником в повседневной жизни. Так, с чайником iCook™ даже те из нас, кто спешит утром на работу, успеют приготовить быстрый, полезный завтрак для всей семьи. Объем чайника составляет 1,5 литра – это 8 чашек, – а закипает такое количество воды всего за 6 минут. О начале и окончании работы сигнализирует звуковой индикатор.

О пользе и безопасности приготовленных напитков можно не беспокоиться: инновационный дизайн чайника iCook™ исключает контакт воды с пластиком. Внутренняя часть прибора выполнена из бесшовной нержавеющей стали – прочного материала, который не допустит протечек. С помощью чайника iCook™ можно готовить полезные, безопасные напитки, не беспокоясь за свое здоровье и здоровье близких.

Семьи с детьми также могут использовать чайник iCook™, не переживая за их безопасность. При отсутствии воды прибор отключается. Двойные стенки корпуса удерживают тепло внутри, уберегая от ожогов при случайном прикосновении.

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