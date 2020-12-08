Цифровизация повысила уровень охраны труда

Оператор Иван Подлесный готовит основу для ткацкого станка на производстве средств индивидуальной защиты. У него на голове наушники, которые защищают органы слуха от громкого шума / Фото: Предоставлено группой компаний Энергоконтракт

Во вторник, 8 декабря, открылась 24-я Международная выставка «Безопасность и охрана труда». Эксперты из 20 стран обсудили влияние пандемии на отрасль.

Свою продукцию на специальной электронной площадке представили крупные компании по производству средств индивидуальной защиты. Речь идет не только о масках, перчатках и халатах. Предприятия производят специальную одежду для строителей, нефтяников, пожарных и представителей других профессий. На выставке также показали новые приспособления для промышленных альпинистов и другие устройства для высотных работ.

Еще прошла серия дискуссий, посвященных влиянию пандемии на отрасль. Участники выставки отметили, что надзорные органы стали больше работать удаленно.

— На нашей электронной площадке мы напрямую общались с сотрудниками компаний и руководителями. Разъясняли новые нормы, отвечали на вопросы. Более семи тысяч таких ответов мы направили компаниям. Старались обрабатывать вопросы не дольше суток, — рассказал руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков.

Он напомнил, что по решению правительства России были сокращены проверки предприятий. Инспекторы посещали только те организации, где работа сопряжена с риском для здоровья. Это позволило снизить нагрузку на бизнес во время пандемии. При этом наблюдается уменьшение количества нарушений на предприятиях. Количество несчастных случаев сократилось на десять процентов по сравнению с 2019 годом.

Кроме того, эксперты обсудили меры поддержки, которые были приняты в этом году правительством России.

— Главное, что потребительский спрос не так сильно упал, как это могло быть. В этом тоже есть заслуга государства. Еще руководи телям компаний при расчете налоговых выплат разрешили учитывать расходы на закупку товаров, обеспечивающих безопасность сотрудников. Этой возможностью, по нашим данным, воспользовались больше 70 процентов компаний, — сообщил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Пандемия ускорила внедрение цифровых технологий в сферу охраны труда. Появились мобильные приложения для работников и руководителей предприятий. Увеличились объемы электронного документооборота. Стали внедряться дистанционные медицинские осмотры.

По мнению экспертов, в будущем контроль за соблюдением всех норм можно будет осуществлять при помощи одной электронной платформы.

— Различные датчики, которые следят за состоянием человека или окружающей среды, уже внедряются на производствах и в оборудование. Это позволяет избежать многих рисков и опасностей, с которыми мы сталкиваемся в процессе трудовой деятельности, — добавил президент Ассоциации производителей средств индивидуальной защиты Владимир Котов.

По итогам выставки-форума будут составлены рекомендации по изменению законодательства в соответствии с новыми тенденциями. Их направят в Министерство труда России.

Программа выставки рассчитана на три дня.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Котяков, министр труда и социальной защиты РФ:

— На сегодняшний день это крупнейшая выставка в Восточной Европе и СНГ. Зарегистрировались свыше 43 тысяч участников. Пандемия скорректировала планы многих компаний. Но сфера охраны труда начала уверенно развиваться. Ситуация с коронавирусом заставила общество обратить внимание на эту часть работы. Если раньше термин «средства индивидуальной защиты» звучал только на рабочих совещаниях, то теперь этими словами пользуется вся страна.

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