Приколы отменяются. За нарушение общественного порядка школьники заплатят штраф

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Волонтеры Национального центра помощи детям и Лиги безопасного интернета обнаружили в социальных сетях сообщества, созданные школьниками для срыва дистанционных уроков. Хулиганов могут привлечь к ответственности.

Сомнительные группы нашли в социальных сетях Twitter и «ВКонтакте», а также в мессенджере Telegram. В них общаются школьники из России, Украины и стран СНГ, обмениваясь друг с другом ссылками на онлайн-трансляции уроков. Особо предприимчивые ребята умудряются на этом даже заработать, продавая информацию.

— Также школьники предоставляют имена одноклассников, под которыми можно зайти на онлайн-урок, — рассказали в пресс-службе Лиги безопасного интернета. — После успешного подключения к уроку хулиган обычно выкрикивает неприличные слова, рисует на общем экране что-то провокационное, что и приводит к срыву урока.

Подобные случаи зафиксировали во время онлайнуроков во многих регионах, в том числе в Москве. На ситуацию обратили внимание родители школьников, они и обратились к экспертам с просьбой во всем разобраться.

— Конечно, все это свидетельствует об определенной усталости детей от дистанционного образования. Им скучно, и они пытаются таким образом развлечь себя и одноклассников, — считает директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. — Хулиганы в школах были всегда. Однако онлайн-хулиганство — все-таки немного другое дело. Дети думают, что никто не узнает об их шутке, все анонимно, но на самом деле установить их личность не так и сложно.

Чтобы вычислить хулигана, достаточно узнать ip-адрес устройства, с которого он заходил на урок. Запрос в компанию — разработчик сервиса для видеоконференций могут сделать сотрудники полиции на основании заявления, например от директора школы.

— Наказать могут за мелкое хулиганство, — рассказал управляющий партнер юридической компании, член Ассоциации юристов России Николай Пивоваров. — Здесь и нарушение общественного порядка, которое выражается в явном неуважении общества. За это предусмотрен административный штраф в размере от 500 до 1000 рублей или арест до 15 суток. Если хулиган еще несовершеннолетний, то по статье 5.35 Кодекса России об административных правонарушениях к ответственности могут привлечь его родителей или опекунов — за неисполнение своих прямых обязанностей или ненадлежащее воспитание ребенка. А это предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей.

КСТАТИ

Эксперты Лиги безопасного интернета хотят обратиться к создателям сервиса для проведения видео конференций с предложением усовершенствовать настройки онлайн-трансляций, чтобы ограничить круг лиц, которые смогут перейти по ссылке и присоединиться к уроку.

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