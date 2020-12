Как создать новогоднее настроение: лайфхаки от психолога семейного центра

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Новогоднее настроение — это фейерверк эмоций, предвкушение искреннего и беззаботного счастья, взаимных улыбок и свободных часов с любимыми людьми. Праздник уже рядом, а новогоднего настроения пока еще нет? Без него даже подарки не смогут принести чувство счастья и восторга, столь необходимого на Новый год. В период пандемии это становится еще более актуальным — ведь так хочется отвлечься от переживаний и погрузиться в мир мечтаний. О том, как создать новогоднее настроение, рассказывает Мария Маурина, психолог семейного центра «Сокол».

Самый простой способ — прогулки

Создать новогоднее настроение совсем несложно: достаточно пройти по украшенным в преддверии праздника улицам и магазинам, паркам и скверам, в которых уже залиты катки, где можно почувствовать запах детства и отвлечься от коронавирусной суеты — конечно же, избегая столпотворения!

Общайтесь с близкими и друзьями

Поговорите о приближающемся празднике. Новогоднее настроение обеспечено, если вы обсуждаете планы на новогодние каникулы или подарки, которые хотите подарить своим родным. Чтобы такая встреча с близкими была безопасна, соблюдайте все меры профилактики: обязательно надевайте и маску, и перчатки!

Совет. Чтобы настроение при встрече соответствовало новогоднему, можно надеть необычные маски: например, тематические — в них вам будет не только безопасно, но и весело.

Организуйте встречу онлайн. Если вы не готовы выходить из дома во время пандемии, созвонитесь через Zoom или Skype. Наденьте шапку Санты или украсьте волосы разноцветными бусинами — тогда разговор не только поднимет вам и собеседнику настроение, но и создаст атмосферу праздника.

Украшайте дом и готовьтесь к празднику всей семьей

Нарядите елку всей семьей. Не забудьте включить праздничную музыку: «Last Christmas», «Кабы не было зимы» или «All I Want for Christmas Is You». Такой вечер обеспечит вам хорошее настроение на 100 процентов. Еще можно развесить по стенам светящиеся новогодние гирлянды, расставить праздничные игрушки по подоконникам и наклеить на стекла наклейки-снежинки.

Сделайте новогодние украшения своими руками. Можно смастерить их из бумаги, а можно — из дерева. Попросите мужчин вырезать из дерева форму игрушки, и раскрасьте ее или сделайте елочные игрушки из шишек, орехов или лампочек.

Купите или смастерите рождественский календарь. Это небольшая картонная коробка в форме домика с открывающимися окошками, в которых лежат сладости и милые безделушки. Необязательно делать именно домик: развесьте по стене мешочки или рождественские носки. Занимайтесь этим вместе с ребенком — ему будет и весело, и интересно!

Подготовьте новогодние наряды.

Даже если вы встречаете праздник дома, подберите новогодний костюм или сделайте его сами. Вы можете даже выбрать наряд в одном стиле для всех членов семьи — то что надо для создания новогоднего настроения!

Выберите подарки для самых любимых и близких.

Сейчас это можно сделать не выходя из дома: например, заказать через интернет-магазин. Не забудьте упаковать подарки в красивую бумагу или коробку, и поставить их под елку — вечерами, когда вы зажжете гирлянды, атмосфера праздника будет обеспечена.

Готовьте праздничные десерты

Испеките традиционные рождественские кексы. Пусть каждый член семьи выберет себе начинку: орехи, изюм, цукаты, дольки апельсина, шоколада… В интернете очень много рецептов — попробуйте как можно больше!

Приготовьте яблочный пирог с корицей. Для начинки достаточно обжарить яблоки, добавив туда немного корицы, — сразу запахло праздником, чувствуете?

Сделайте имбирные печенья. Испеките сладости в виде елочек, фигурок Деда Мороза со Снегурочкой или елочных игрушек. Устройте вечер готовки всей семьей: из этого можно даже устроить новогоднюю традицию.

Смотрите фильмы и читайте

Пересмотрите новогодние фильмы вместе с близкими. Включите традиционные фильмы про Новый год: «Один дома», «Елки», «Украденное рождество», «Морозко», «Соседям вход воспрещен», «Реальная любовь».

Детям включите добрые праздничные мультфильмы: «Анастасия», «Балто», «Зима в Простоквашино», «Секретная служба Санта-Клауса». К счастью, сейчас существуют все условия для этого, даже если вы находитесь в разных уголках города.

Перечитайте новогодние книги. Чтобы Новый год стал действительно волшебным, погрузитесь в любимую всеми поколениями вселенную Гарри Поттера. Не забывайте и о классике: «Ночь перед Рождеством» Николая Гоголя точно создаст праздничное настроение.

Будьте вместе

— Ощущение единства — ключевой момент для создания тепла и уюта в преддверии Нового года, — отмечает психолог Мария Маурина. — Старайтесь как можно больше времени уделять родным людям, и тогда праздничное настроение будет обеспечено!

Читайте также: Блестят иголки чудесами: как украсить новогоднюю елку со вкусом