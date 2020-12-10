Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Как создать новогоднее настроение: лайфхаки от психолога семейного центра
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Как создать новогоднее настроение: лайфхаки от психолога семейного центра

Марьяна Шевцова

Общество

Новогоднее настроение — это фейерверк эмоций, предвкушение искреннего и беззаботного счастья, взаимных улыбок и свободных часов с любимыми людьми. Праздник уже рядом, а новогоднего настроения пока еще нет? Без него даже подарки не смогут принести чувство счастья и восторга, столь необходимого на Новый год. В период пандемии это становится еще более актуальным — ведь так хочется отвлечься от переживаний и погрузиться в мир мечтаний. О том, как создать новогоднее настроение, рассказывает Мария Маурина, психолог семейного центра «Сокол».

Самый простой способ — прогулки

Создать новогоднее настроение совсем несложно: достаточно пройти по украшенным в преддверии праздника улицам и магазинам, паркам и скверам, в которых уже залиты катки, где можно почувствовать запах детства и отвлечься от коронавирусной суеты — конечно же, избегая столпотворения!

Общайтесь с близкими и друзьями

Поговорите о приближающемся празднике. Новогоднее настроение обеспечено, если вы обсуждаете планы на новогодние каникулы или подарки, которые хотите подарить своим родным. Чтобы такая встреча с близкими была безопасна, соблюдайте все меры профилактики: обязательно надевайте и маску, и перчатки!

Совет. Чтобы настроение при встрече соответствовало новогоднему, можно надеть необычные маски: например, тематические — в них вам будет не только безопасно, но и весело.

Организуйте встречу онлайн. Если вы не готовы выходить из дома во время пандемии, созвонитесь через Zoom или Skype. Наденьте шапку Санты или украсьте волосы разноцветными бусинами — тогда разговор не только поднимет вам и собеседнику настроение, но и создаст атмосферу праздника.

Украшайте дом и готовьтесь к празднику всей семьей

Нарядите елку всей семьей. Не забудьте включить праздничную музыку: «Last Christmas», «Кабы не было зимы» или «All I Want for Christmas Is You». Такой вечер обеспечит вам хорошее настроение на 100 процентов. Еще можно развесить по стенам светящиеся новогодние гирлянды, расставить праздничные игрушки по подоконникам и наклеить на стекла наклейки-снежинки.

Сделайте новогодние украшения своими руками. Можно смастерить их из бумаги, а можно — из дерева. Попросите мужчин вырезать из дерева форму игрушки, и раскрасьте ее или сделайте елочные игрушки из шишек, орехов или лампочек.

Купите или смастерите рождественский календарь. Это небольшая картонная коробка в форме домика с открывающимися окошками, в которых лежат сладости и милые безделушки. Необязательно делать именно домик: развесьте по стене мешочки или рождественские носки. Занимайтесь этим вместе с ребенком — ему будет и весело, и интересно!

Подготовьте новогодние наряды.

Даже если вы встречаете праздник дома, подберите новогодний костюм или сделайте его сами. Вы можете даже выбрать наряд в одном стиле для всех членов семьи — то что надо для создания новогоднего настроения!

Выберите подарки для самых любимых и близких.

Сейчас это можно сделать не выходя из дома: например, заказать через интернет-магазин. Не забудьте упаковать подарки в красивую бумагу или коробку, и поставить их под елку — вечерами, когда вы зажжете гирлянды, атмосфера праздника будет обеспечена.

Готовьте праздничные десерты

Испеките традиционные рождественские кексы. Пусть каждый член семьи выберет себе начинку: орехи, изюм, цукаты, дольки апельсина, шоколада… В интернете очень много рецептов — попробуйте как можно больше!

Приготовьте яблочный пирог с корицей. Для начинки достаточно обжарить яблоки, добавив туда немного корицы, — сразу запахло праздником, чувствуете?

Сделайте имбирные печенья. Испеките сладости в виде елочек, фигурок Деда Мороза со Снегурочкой или елочных игрушек. Устройте вечер готовки всей семьей: из этого можно даже устроить новогоднюю традицию.

Смотрите фильмы и читайте

Пересмотрите новогодние фильмы вместе с близкими. Включите традиционные фильмы про Новый год: «Один дома», «Елки», «Украденное рождество», «Морозко», «Соседям вход воспрещен», «Реальная любовь».

Детям включите добрые праздничные мультфильмы: «Анастасия», «Балто», «Зима в Простоквашино», «Секретная служба Санта-Клауса». К счастью, сейчас существуют все условия для этого, даже если вы находитесь в разных уголках города.

Перечитайте новогодние книги. Чтобы Новый год стал действительно волшебным, погрузитесь в любимую всеми поколениями вселенную Гарри Поттера. Не забывайте и о классике: «Ночь перед Рождеством» Николая Гоголя точно создаст праздничное настроение.

Будьте вместе

— Ощущение единства — ключевой момент для создания тепла и уюта в преддверии Нового года, — отмечает психолог Мария Маурина. — Старайтесь как можно больше времени уделять родным людям, и тогда праздничное настроение будет обеспечено!

Читайте также: Блестят иголки чудесами: как украсить новогоднюю елку со вкусом

хорошее настроениеНовый годсоветы
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Рыжего «Иванушку» нужно спасать

Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Толерантность головного мозга

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Запомните его имя

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Дональд Трамп — всадник апокалипсиса

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Главный наркотик XXI века

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Работать курьером стыдно и невыгодно

Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Новые технологии помогают врачам

Все мнения
О проекте