Ремонт пластиковых окон: основные виды поломок

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Неожиданная поломка или неисправность пластиковых окон является неприятным моментом в жизни каждого человека, особенно в период холодов. Исправить ситуацию может срочный ремонт или замена оконных конструкций в зависимости от ситуации. В дальнейшем необходимо следить за состоянием окон для того, чтобы избежать подобных неприятностей.

В каких случаях требуется ремонт окон?

Одной из наиболее распространенных причин, из-за которой вызывают ремонтника, является сквозняк. При этом продувать может как из-под подоконника, так и из откосов и швов. Чаще всего это происходит из-за недостаточно плотного стыка окна с рамой.

Кроме того, со временем возможно появление наледи или плесени. В этом случае требуется срочный ремонт, иначе ситуация может только усугубиться, и окна придется менять полностью. Плесень и наледь появляются из-за проблем с отоплением или вентиляцией в помещении, поэтому жильцам сначала лучше проверить эту часть квартиры.

Также возможна ситуация, когда продувов нет и рама внешне в порядке, но стекло слишком холодное. Это означает, что конструкция стеклопакета не соответствует формуле теплоизоляции. Кроме того, может быть нарушена геометрия стеклопакета.

Указанные неприятности с окнами происходят по нескольким причинам. Во-первых, возможна изначально непрофессиональная установка окна с нарушением технологии или с использованием некачественных материалов. Сюда же относятся плохо выполненный ремонт или попытки утеплить окна.

Во-вторых, проблемы возникают из-за неправильной эксплуатации окон. Речь идет о ситуациях, когда окна слишком резко или сильно открываются и закрываются, оконные створки слишком сильно нагружаются и так далее.

В-третьих, поломки возможны из-за естественных причин: усадка дома, резкая смена температуры на улице или внутри помещения, обильные осадки и сильный ветер.

Кстати, отдельно стоит сказать про ремонт москитных сеток, про которые часто незаслуженно забывают. Причин выхода из строя таких конструкций существует много. Чаще всего повреждения получает само полотно, которое защищает помещение от насекомых. В этом случае полностью заменяется ткань. Также специалисты могут предложить поменять уголки, которые со временем становятся хрупкими — об этом свидетельствует все более усиливающаяся желтизна.

Как выбрать подрядчика для выполнения работ

Для того, чтобы правильно выбрать подрядчика по ремонту или новой установке окон, следует обратить внимание на ряд факторов. К ним относятся опыт работы компании на рынке и стоимость услуг. Слишком низкая цена должна насторожить потенциального клиента. В этом случае нужно обратиться к отзывам предыдущих клиентов или даже совету знакомых, которые уже пользовались услугами той или иной организации.

Основные правила эксплуатации и ухода за пластиковыми окнами

Рекомендуется открывать и закрывать окна плавно. От сильных и резких ударов конструкция может деформироваться, а стеклопакет — лопнуть.

Также не стоит сильно нажимать на ручку при повороте, от чрезмерных усилий она сломается. Кроме того, не нужно дополнительно нагружать створку, вешая на ручку какие-либо посторонние предметы.

При сильном ветре следует закрывать все окна и внимательно проверить их плотное прилегание и фиксацию.

Ухаживать за пластиковыми окнами довольно просто, главное при уборке не использовать химические средства с едкими кислотами. Лучше использовать обычные моющие жидкости или специальные средства для мытья окон.

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