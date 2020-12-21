Точность искусственного интеллекта вызывает доверие

Сотрудник обсервационного пространства в Лианозове Ирина Исмагилова собирается на ночную рабочую смену. Ее с нетерпением ждут гости учреждения, ведь именно она встречает заболевших коронавирусом в приемном отделении / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Обсервационный центр в Лианозове продолжает принимать гостей с коронавирусом. В субботу, 19 декабря, один из сотрудников рассказал «Вечерней Москве» о своей работе.

Ирина Исмагилова — заведующая отделением социальнокультурной реабилитации в Научно-практическом реабилитационном центре, подведомственном столичному Департаменту труда и соцзащиты населения. После перепрофилирования центра под обсерватор она решила остаться здесь, чтобы помочь людям.

По словам Ирины, принимая решение о работе с заболевшими людьми, ей было совсем не страшно.

— Но не потому, что я такая смелая или не понимала всей серьезности ситуации, а потому, что «русские своих не бросают». Мне очень нравится эта фраза из кинофильма, — сказала она. — А еще, чтобы не нагнетать ситуацию, я перестала следить за пугающими всех новостями о COVID-19.

Сейчас в обязанности Ирины входит составление отчетов о поступивших и выписанных людях — именно она подает все актуальные данные о работе обсервационного центра.

— Приемное отделение — это первое, что видит человек, когда поступает к нам. У некоторых в глазах отчетливо виден страх, и лишь немногие обходятся без стресса в данной ситуации,— рассказала сотрудница обсерватора. — Вот здесь важно показать гостям, что коллектив центра призван помочь им. Необходимо успокоить их, где-то пошутить. И самое главное — рассказать об условиях проживания, разрядить обстановку.

Такой подход к делу высоко ценят гости обсерватора. Люди, получив подробную информацию и поддержку, начинают улыбаться, понимают, что здесь они в надежных руках, а не остались один на один с болезнью.

— И от этого становится светло на душе, — поделилась Ирина Исмагилова.

Конечно, поддержка нужна и самим сотрудникам обсервационного пространства.

Ирина не остается без заботы и внимания со стороны близких, которые за нее переживают.

— Всегда с ними на связи, успокаиваю их тем, что наш директор и администрация заботятся о нас, — отметила она. — Мы обеспечены в достаточном объеме средствами индивидуальной защиты, санитайзерами и масками. Имеем возможность выйти в «чистую зону», где персонал обсерватора может отдохнуть и поесть. Каждые две недели мы сдаем тесты ПЦР на коронавирус.

Свободного времени у сотрудницы учреждения не очень много. Но когда получается, Ирина с радостью смотрит видеоролики, связанные с творчеством.

— В наш век это неотъемлемая часть жизни. В интернете много хороших идей, которые хочется воплотить. Также я много читаю, без этого вообще нельзя в моей работе, — добавила она.

Когда обсерватор завершит свою работу и учреждение сможет вернуться к привычной жизни, Ирина хочет поскорее приступить к любимому делу — своим непосредственным обязанностям.

— Насчет поездки в отпуск еще не решила. Потому что не думаю, что вирус так сразу исчезнет, и рисковать здоровьем своим и близких не хочется, — поделилась она.

А пока что Ирина ждет Новый год — этот праздник она мечтает встретить в кругу семьи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Бэла Сырникова, директор научно-практического реабилитационного центра:

— Гости нашего обсерватора живут в двухместных комнатах. Если кто-то просит, чтобы поселили одного — не отказываем. Тут же рядом в боксе — туалет, душевая. В каждой комнате есть телевизор, чайник, питьевая вода, шкафы для личных вещей. Гости не покидают комнату без строгой необходимости. На каждом этаже центра расположены два дежурных поста.

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