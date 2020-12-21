Жители столицы стали добрыми волшебниками

Координаторы акции Алиса Сенина (слева) и Дарья Засыпкина после Рождества передадут собранные подарки детям / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

В рамках акции «Стань Дедом Морозом в МГИМО» волонтеры собрали 228 подарков для детей. После Рождества все они будут доставлены в Дмитровский детский дом-интернат.

Под штаб акции выделили одно из помещений воскресной школы храма Святого благоверного князя Александра Невского при Московском государственном институте международных отношений. Здесь хранятся книги, игрушки, конструкторы, уже упакованные в праздничную бумагу. Все это — заветные желания воспитанников Дмитровского дома-интерната и ребят из многодетных семей. После Нового года подарки отправятся «заказчикам».

Акция проходит в храме Александра Невского уже 11 лет. В конце ноября волонтеры начинают собирать письма от детей. Список желаний публикуют на сайте и в социальных сетях храма. Изначально акция организовывалась для студентов и преподавателей МГИМО — они исполняли желания детей. Но со временем к благотворительному проекту присоединились и другие жители столицы.

— Воспитанники Дмитровского детского дома — ребята с ограниченными возможностями здоровья. Подростки, которые скоро покинут стены учреждения, часто просят бытовые вещи. Ребята из многодетных семей, над которыми взял шефство интернат, иногда заказывают что-то нужное в семью. Бывают и забавные случаи. Например, в этом году мы получили письмо, написанное исчезающими чернилами. Ребенок решил, что Дед Мороз — это волшебник, который и так знает, что ему подарить, — рассказала одна из координаторов акции Дарья Засыпкина.

Волонтеры показали «ВМ» сочинения ребят. Все они написаны на бумаге от руки и адресованы Деду Морозу. Например, Глафира из Москвы пишет, что мечтает о наборе для опытов, который позволит проводить ей научные эксперименты. Девочка Зоя попросила бинокль или наушники. А одиннадцатилетний Сережа поблагодарил Деда Мороза за прошлый подарок и попросил в этом году деталь от компьютера. Мальчик мечтает собрать его самостоятельно.

— Конечно, у нас есть некоторые ограничения. Дорогостоящую технику, животных или деньги мы подарить не можем. Стараемся, чтобы все сюрпризы были примерно одинаковые по стоимости, — рассказала координатор акции Алиса Сенина.

В задачи волонтеров проекта «Стань Дедом Морозом в МГИМО» входят получение писем от детей, прием подарков, их упаковка. После Рождества добровольцы поедут вручать подарки.

Сотрудничество с Дмитровским детским домом-интернатом у храма проходит на регулярной основе, а не только под Новый год. Дарья Засыпкина и Алиса Сенина — выпускницы МГИМО, юристы. Они занимаются благотворительностью в храме более пяти лет. Каждый месяц девушки организовывали поездки в дом-интернат. Волонтеры устраивали образовательные лекции для его воспитанников, ставили спектакли вместе с ними, играли. По словам Алисы Сениной, для нее общение с такими детьми — источник радости.

— Существует множество предубеждений о людях с ограниченными возможностями. Некоторые думают, что общение с ними — это тяжело. Но все наоборот. Это веселые дети, которые очень искренне радуются вниманию и общению. Я всегда уезжаю оттуда с невероятным подъемом сил, — призналась Алиса Сенина.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Фомин, протоиерей, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО:

— Благотворительное направление развито в храме. Мы сотрудничаем с обществами многодетных семей, поддерживаем не только Дмитровский детский дом, но и учреждения за пределами Москвы и области. Также мы содействуем благотворительной организации «Ной», которая помогает бездомным. Вместе мы ищем таким людям жилье, работу, обеспечиваем их едой.

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