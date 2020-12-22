Какие сервисы нужны малому и среднему бизнесу

Руководитель блока МСБ московского филиала банка Яна Глебко / Фото: Из личного архива Яны Глебко

По данным Банка России, большинство финансовых организаций с начала лета наблюдали отток клиентов из числа МСБ, при этом в наименьшей степени он затронул банки с хорошо развитыми дистанционными сервисами.

— Пандемия большинство предприятий перевела на дистанционный формат работы. Относительно неплохо в дни карантина ощущал себя тот бизнес, который смог развиваться онлайн, - поясняет экономист Владимир Смирнов. — Это обусловило характер запросов клиентов — представителей МСБ — к инструментам банковского обслуживания. И те банки, которые при выборе стратегии ориентировались на удобство и потребности клиента (а в данном случае это была потребность в онлайн-услугах), получили преимущество.

При этом, если в середине нулевых основным трендом была специализация банков, то сегодня курс — на универсальность, считает эксперт. Построение такой системы требует серьезных инвестиций: необходимо развивать инфраструктуру, внедрять передовые технологии.В качестве примера Смирновприводит «Банк Санкт-Петербург»: год назад организация приняла стратегическое решение переориентироваться с обслуживания крупного корпоративного сегмента на клиентов сегмента малого и среднего бизнеса, а также физлиц. Сегодня банк, недавно отметивший тридцатилетие, подводит первые итоги «смены курса». Сегодня в рейтинге крупнейших российских банков по объёму активов он занимает 15 место(по данным информационно-аналитического агентства «Интерфакс») и по итогам исследования международной банковской ассоциации SME Banking Club за текущий год входит в топ-20 ведущих банков СНГ и Кавказа с лучшей цифровой экосистемой для малого и среднего бизнеса.

— Новые продукты, внедрение онлайн-решений, изменения в сервисной модели и новые форматы для МСБ с сохранением индивидуального подхода и высоких стандартов качества сервиса — все это наши итоги 2020 года, — рассказывает руководитель блока МСБ московского филиала банка Яна Глебко. — Наши клиенты МСБ, помимо качественного банковского продукта, получили экспертную систему и проработанные сервисы работы в онлайн, будь это факторинг или ведение внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Действительно, для Москвы — центра внешнеторговых контактов — комфортное и выгодное ведение ВЭД в онлайн-формате является немаловажным аргументом в пользу выбора конкретного банка. А у банка «Санкт-Петербург» при хорошо развитом интернет-сервисе существует отдельный раздел — «Кабинет ВЭД», где в одном окне представлены инструменты для оформления документов валютного контроля, автоматические уведомления, консалтинг ВЭД, вебинары с экспертами, а каждого клиента ведет персональный менеджер.

— Видеть в банке надежного партнера, который индивидуально поможет выбрать подходящие к определенному этапу развития каждой компании решения – важная задача для любого банка, работающего с МСБ - отмечаетЯна Глебко. — При этом клиенты МСБ должны получать в банке комплексный подход наряду с цифровыми технологиями. Ведь у каждого бизнеса своя модель развития, и в этом году было важно максимально поддержать и адаптировать клиентов к новым онлайн реалиям. Дать им те решения, которые обычно доступны для крупного бизнеса: хеджирование, контргарантии, факторинг, аккредитивные схемы расчетов, консалтинг, ВЭД. Считается, что будущее за универсальным банком, который держит баланс между онлайн и офлайн обслуживанием МСБ. И мы уверены, что наш опыт подтверждает это.