Как конструктивно подвести итоги года: пять полезных советов от московского психолога

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Накануне новогодних праздников люди делятся на две категории: одни подводят итоги года, а другие просто в этом не признаются. В момент смены календаря и предстоящего начала новых двенадцати месяцев очень трудно удержаться от воспоминаний о том, что происходило в течение уходящих. Кто-то любит записывать основные события в личном дневнике, кто-то предпочитает выкладывать итоги в Сеть, а кто-то мысленно обращается к особенно значимым моментам, вздыхая или благодаря.

Зачастую промахи, неудачи, сложности и даже беды, случившиеся в прошлом, мешают радоваться всему хорошему, что получилось. Особенно если их негативное влияние продолжает мешать спокойной жизни. Можно ли как-нибудь абстрагироваться от переживаний за «провалы года» и как перестать нервничать от осознания себя неудачником, рассказала Екатерина Игонина, психолог Московской службы психологической помощи.

Рассмотрим основные принципы грамотного подведения итогов, способного мотивировать к достижению успеха, не дожидаясь начала нового отчетного периода. Советы от психолога помогут улучшить настроение в преддверии наступающего полного планов и задумок года.

Определитесь, зачем вы это делаете

Задавали ли вы себе этот вопросы: «Зачем подведение итогов нужно лично мне? Что оно дает? Чем полезно? Почему это важно сделать?» Только надо отвечать честно, ведь от степени искренности зависит то, как верно будут трактоваться полученные результаты. Если в подведении итогов вы прежде всего ориентируетесь на то, как это будет выглядеть для других, то, скорее всего, итоги будут приукрашены или серьезно искажены.

— В принципе, ничего страшного в этом нет, вы-то знаете всю правду. И, соответственно, видя «липу», понимаете, что на самом деле все гораздо хуже, чем представлено. Это может огорчить. Поэтому хотя бы для себя обозначьте пусть и не особо презентабельные и не такие масштабные, но действительные достижения за год. Это по-настоящему заслуживает похвалы и ощущения себя молодчиной. Собственно, иногда цель подведения итогов именно в этом, — рассказывает Екатерина Игонина.

Проверьте соответствие запланированного и достигнутого

Иногда бывает так: мы умоляем высшие силы о чем-то достаточно малом, но в итоге, получив даже больше, остаемся недовольными. Например: мы страстно желаем не попасть под массовое сокращение, потому что знаем о кризисе на рынке труда. Хорошо, увольнения не происходит, даже, может быть, небольшое повышение зарплаты, только вот… новогоднюю премию, на которую мы рассчитывали, не дадут.

— Чем не повод для уныния? Особенно когда финансы весьма ограничены. Пример, разумеется, примитивный, но суть отражает. Обращайте внимание как на те планы, что не удались, так и на те, что перевыполнены, пусть и в другой области. Конечно же, людям в принципе свойственно хорошее воспринимать как должное, а плохое — как несправедливость. Поэтому старайтесь выделить отдельным пунктом также приятные сюрпризы-бонусы, на которые изначально и не рассчитывали. Тогда общая картина будет более объективной, причем в лучшую сторону, — советует психолог.

Смотрите на свою жизнь, а не завидуйте чужой

Зачастую нас несчастными делает не понимание того, что у тебя плохо, а представление о том, что у других гораздо лучше. А теперь представьте, откуда такие сведения? Чаще всего от самих людей и нашего домысливания о том, как им беззаботно живется.

— Однако не зря говорится: «В каждом дому по кому». Стоит помнить, что эти-то комья вы и не видите. То, что вам покажут даже при отсутствии намеренно приукрашенной «картинки», может быть только фрагментом, лишь крохотной частью той реальности, в которой человек существует. Поверьте, для кого-то ваша жизнь, которую вы представляете на всеобщее обозрение, может казаться даже более привлекательной. Тут всплывает извечный вопрос: что лучше — быть или казаться? Стоит ли соревноваться с другими за право смотреться более выигрышно? Или важнее заниматься тем, что тебе нравится? Помните, что просмотр «чужих красивых жизней» убивает не только время, но и умение ценить красоту своей собственной, — поясняет Екатерина Игонина.

Проведите грамотный анализ планов

Максимально объективно рассмотрите свою роль в том, что происходило. Несмотря на популярность фразы «все зависит от нас самих», это, конечно же, не совсем так. От нас зависит только то, на что мы в действительности способны повлиять. Поэтому подводите итоги именно с этой точки зрения: в каких ситуациях можно было сделать больше, а в каких вы, может быть, поленились, а в каких — вы вообще никак не влияли.

— Главное во всем этом — не углубляться в альтернативную историю: мол, что бы было, если бы я поступил так, а не эдак. Это бесполезные рассуждения, почти всегда отнимающие время и вызывающие досаду, сожаление и уныние. Гораздо лучше сделать весомый вывод о том, в чем ваша стратегическая ошибка, и забыть о прошлом, переключившись на настоящее. Кстати, выводы можно формулировать в виде правил и записывать на страничках ежедневника. Допустим: «Не включать интернет по воскресеньям!». Потому что в этот день и глаза должны отдохнуть, и с семьей важно побыть, — советует психолог.

Ищите устраивающее вас объяснение происходящего

По сути, это предложение задуматься о смысле жизни и поиске предназначения. Наверняка вы сталкивались со случаями, когда явная неудача или даже провал впоследствии оборачивались успехом или выгодой? Тому есть масса примеров и упоминаний, начиная от шутливого «Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло» и заканчивая более серьезным — опозданием на потерпевший катастрофу самолет.

— Конечно, я не предлагаю развивать в себе магическое мышление или списывать свои оплошности на провидение. Тем не менее иногда полезно себе задавать вопросы более философского толка: «Куда я иду?»; «Что я значу?»; «Почему я не счастлив?» И когда же еще это делать, как не в канун Нового года? Возможно, именно в момент «просмотра» года предыдущего вы увидите то, на что в течение ежедневной суеты не оставалось времени и сил посмотреть. Посмотрите на ощущение себя в этом мире и в своей жизни, на то, что для вас счастье, а что — беда, что придает сил, а что их отнимает. Если почувствуете в себе импульс что-то кардинально изменить — делайте это тут же, не дожидаясь полуночного боя курантов. И пусть перемена будет готовым решением, а не планом на будущее, хотя бы и гениальным, — резюмирует Екатерина Игонина.

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