Из менеджера в парикмахеры: как центр занятости «Моя работа» помог москвичке освоить новую профессию

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Оставшись без работы в период пандемии, менеджер по продаже запчастей для грузового транспорта Надежда Селютина решила кардинально изменить свою жизнь и освоить новую профессию. Благодаря поддержке и помощи центра занятости «Моя работа» теперь она успешно трудится парикмахером в салоне красоты.

Время перемен

— Автомобильная фирма, в которой я работала более восьми лет, оказалась в очень непростых условиях из-за пандемии. Владельцы долго держались, искали разные способы оптимизации, но в сентябре им пришлось пойти на крайние меры, чтобы совсем не потерять бизнес, — рассказывает Надежда. — К такому исходу члены нашей команды были готовы давно, но, когда это случилось, каждый оказался один на один с суровой реальностью.

Надежда понимала, что найти работу по прежней специальности сейчас не удастся, и решила заняться новым делом.

— Тот факт, что жизнь состоит из перемен, надо спокойно принимать, всегда быть готовым к поиску нового, к личной перестройке, — считает Надежда. — Мне уже приходилось кардинально менять профессию. После окончания техникума городского хозяйства по распределению я трудилась техником. Но эта работа, честно признаться, была не по мне. Рождение ребенка дало мне время подумать о том, куда двигаться дальше. Свой выбор я тогда остановила на перспективной сфере торговли, начинала продавцом в рок-магазине на Арбате, набиралась опыта шаг за шагом, стала профессиональным менеджером.

Поддержка профессионалов

Новый выбор Надежды — стать парикмахером — был неожиданным для окружающих: домашние удивились ее решению, но поддержали.

— Но мне нужно было мнение профессионалов, чтобы соизмерить мечты с реальностью. Отправила свои документы через сайт czn.mos.ru и вскоре получила приглашение на прием в территориальный отдел «Лосиноостровской» центра занятости «Моя работа». Меня покорило внимание, с которым ко мне отнеслись специалисты, их советы и конструктивная помощь. Итоги профессионального тестирования показали, что мой выбор соответствует моей творческой натуре, умению общаться с людьми, стремлению к красоте. Однако желание — это одно, но в любой профессии нужны знания и опыт. До этого модельные стрижки приходилось делать лишь своему младшему сыну, — поделилась она.

В центре занятости Надежда получила направление на курсы «Парикмахер широкого профиля» учебного центра ООО «Стиль», который уже много лет является одним из ведущих учебных заведений Москвы в области профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации специалистов.

— В нашей группе было около 20 учеников разного возраста. Занятия проходили с соблюдением всех мер безопасности. В масках и перчатках было, конечно, не очень комфортно, но желание освоить новую профессию помогало мириться с этими неудобствами. Я училась с удовольствием. Теоретический курс очень насыщенный, практиковаться начинали на манекенах. Потом демонстрировали полученные навыки на добровольцах под руководством педагогов, — рассказывает Надежда.

Награда за настойчивость и целеустремленность

Надежда успешно сдала экзамены, получила свидетельство о профессиональном обучении «Парикмахер широкого профиля третьего разряда».

— С самого начала я понимала, что трудоустроиться без опыта в моем возрасте будет непросто, к тому же индустрия красоты в период пандемии тоже находится в трудной ситуации. Поэтому параллельно с обучением я посещала места потенциальной работы. В основном это салоны красоты около дома, где я многие годы была клиентом. Беседовала с мастерами и владельцами заведений, интересовалась сначала в шутку, готовы ли они принять в свою команду такого молодого специалиста, как я. Положительный ответ стал дополнительной мотивацией к освоению новой профессии, — говорит она.

Настойчивость и целеустремленность Надежды были вознаграждены. Сегодня она работает в салоне красоты парикмахером-стажером под руководством мастера-куратора. У нее уже есть постоянные клиенты.

— Моя история похожа на сказку. Иногда не верится, что все это происходит со мной, что я смогла так круто изменить свою жизнь. Да, мне повезло. Но за кажущейся легкостью — трудность принятия решения, помощь и поддержка многих людей, моей семьи, мой каждодневный труд, постоянная учеба и вера в себя, в свои силы, — отмечает женщина.

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