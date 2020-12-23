Отрасль энергетики осталась стабильной

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В среду, 23 декабря, прошло награждение победителей VI Всероссийского конкурса «МедиаТЭК». В рамках мероприятия подвели итоги деятельности Топливно-энергетического комплекса России в 2020 году.

В конкурсе принимают участие специалисты по связям с общественностью компаний из отрасли Топливно-энергетического комплекса, журналисты и средства массовой информации, освещающие деятельность ТЭК.

В этом году на конкурс поступило 586 заявок из 61 региона России. Это на 30 процентов больше, чем в прошлом году.

В начале мероприятия заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что, несмотря на пандемию, деятельность ТЭК в России осталась стабильной.

— В этом году сектору пришлось существовать в нелегких условиях. Была нестабильность в сырьевом секторе и во всех видах промышленности, которые идут по цепочке. Но нашей стране получилось выйти из этих трудностей, стабилизировать ситуацию. А главное — была обеспечена абсолютная устойчивость сектора для народного хозяйства и экономики, — отметил Дмитрий Песков.

Победителями конкурса стали крупнейшие энергетические предприятия страны — «Транснефть», «Сибур Холдинг», «Квадра», «Сибирская угольная энергетическая компания», «Газпром». Многие из них получили награды сразу в нескольких номинациях.

Цель конкурса «МедиаТЭК» — стимулировать компании информировать население о своей деятельности, создавать проекты, связанные с популяризацией профессий ТЭК, и повышение значимости роли труда энергетиков, нефтяников, газовиков.

— Я считаю важным, что конкурс проводится на протяжении шести лет и в него вовлекается большое количество СМИ, пресс-служб, журналистов. Очень важно освещать работу организаций ТЭК, потому что для нашей экономики это одна из основных отраслей, которая является инфраструктурной и бюджетообразующей. Топливно-энергетический комплекс обеспечивает потребности внутреннего рынка и наши лидерские позиции в мире, — считает заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

СПРАВКА

Премия «МедиаТЭК» проводится в России с 2015 года. Конкурс проходит в два этапа: региональный и федеральный. Победители определяются на основании экспертных оценок. В состав жюри входят руководители федеральных деловых СМИ, факультетов журналистики российских вузов, представители органов государственной власти. Номинации конкурса: «Лучшая пресс-служба», «Социальная и экологическая инициатива», «Лучшее корпоративное СМИ», «Новая энергия для страны», «Безопасная энергия» и другие.

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