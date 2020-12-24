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Выспаться как принцесса: какие желания знаменитости загадывают на Новый год
Фото: instagram.com/keti_one_official

Выспаться как принцесса: какие желания знаменитости загадывают на Новый год

Самер Мустафа

Алина Зинина

Общество

На днях президент России Владимир Путин рассказал, что планирует загадать на Новый год здоровья всем гражданам страны. «Вечерка» узнала, о чем мечтают в 2021 году артисты и звезды шоу-бизнеса.

О своем желании Владимир Путин рассказал после того, как сам осуществил давнюю мечту девятилетнего Димы из Челябинска — покатался вместе с ним на катке на Красной площади. Сестра мальчика, восьмилетняя Софья, решила поинтересоваться у президента, что он планирует загадать на Новый год.

— Пока не придумал, — ответил Путин, после чего добавил: — Чтобы все были здоровы! Вслед за главой государства своими желаниями стали делиться и звезды шоу-бизнеса. Так, певица Глюкоза на своей странице в «Инстаграме» рассказала, о чем она мечтает больше всего.

— Мне кажется, что первым моим желанием на Новый год будет выспаться, как принцесса, — написала она.

Необычным советом поделилась певица Кети Топурия, которая встретит праздник в новом статусе — она недавно вышла замуж и сейчас ждет ребенка.

— Я с 11 лет залезаю под стол, когда бьют куранты. Встречаю полночь под столом, загадываю желание, ничего не жгу. Клянусь, каждый раз, когда так делаю, все сбывается, — рассказала Топурия.

А писательница и певица Алина Делисс, наоборот, предпочитает сжигать листочек с пожеланием и выпивать его с шампанским.

— Обязательно буду загадывать самым близким, чтобы они были здоровы и счастливы. Чтобы невзгоды оставались в уходящем году, — призналась Делисс.

Телеведущая Виктория Боня по традиции собирается встречать праздник под бой курантов.

— Где бы я ни находилась, в каком часовом поясе, я обязательно включаю в интернете прямую трансляцию с Красной площади. И всегда загадываю желание, — отметила звезда.

Ровно двенадцать штук

Актриса Дарья Сагалова призналась «Вечерке», что Новый год для нее — это точка отсчета.

Выспаться как принцесса: какие желания знаменитости загадывают на Новый годФото: instagram.com/dariasagalova

— Я всегда надеюсь, что вот сейчас прозвучат куранты, все плохое останется в прошлом году, а мечты начнут сбываться. Буквально вот-вот! И я каждый раз загадываю 12 желаний. Все надо мной смеются, потому что в тот момент, пока бьют куранты, нельзя меня отвлекать. Вдруг я собьюсь и загадаю не 12. Ведь желаний всегда намного больше.

Мечтаю влюбиться

Звездный стилист Влад Лисовец поделился, что желание он загадывает до боя курантов, а не во время.

— Только недавно узнал о традиции, что загадывать нужно до полуночи, — рассказывает стилист «Вечерке». — Обычно я делал это под бой курантов, а оказалось, что надо чуть-чуть пораньше. Праздник отмечаю одинаково, в черно-белой цветовой гамме одежды. И загадывать буду, как и всегда: здоровья своим близким, влюбиться, быть любимым, не терять сил, уметь радоваться мелочам и не потерять состояние легкости и юности.

Чтобы люди смеялись

Одно из главных желаний режиссера, сценариста и заслуженного деятеля искусств РФ Бориса Грачевского — чтобы люди смотрели «Ералаш» и смеялись.

— Это ведь большое счастье, когда твое искусство приносит людям искреннюю радость, так же, как и сам Новый год. Кстати, в детстве это был один из моих самых любимых праздников. И мне очень важны были не столько подарки, как само торжество, которого я всегда ждал с нетерпением! — рассказал режиссер.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иосиф Пригожин, музыкальный продюсер:

— Я не делю людей на звезд и не звезд, желания у всех одни. Я пожелал бы для всех, не важно, будь то артист или кто-либо другой, здоровья и иммунитета. Нам нужно выжить при столь непростой ситуации, которая происходит в мире. Вернуться к обычной жизни, которая была до пандемии. Все переосмыслить и начать жить немножечко лучше. Не важно, сколько у кого денег. Главное, чтобы в обществе было взаимоуважение. Это нужно и артистам, и обычным людям в будущем году.

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