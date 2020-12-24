Выспаться как принцесса: какие желания знаменитости загадывают на Новый год

Фото: instagram.com/keti_one_official

На днях президент России Владимир Путин рассказал, что планирует загадать на Новый год здоровья всем гражданам страны. «Вечерка» узнала, о чем мечтают в 2021 году артисты и звезды шоу-бизнеса.

О своем желании Владимир Путин рассказал после того, как сам осуществил давнюю мечту девятилетнего Димы из Челябинска — покатался вместе с ним на катке на Красной площади. Сестра мальчика, восьмилетняя Софья, решила поинтересоваться у президента, что он планирует загадать на Новый год.

— Пока не придумал, — ответил Путин, после чего добавил: — Чтобы все были здоровы! Вслед за главой государства своими желаниями стали делиться и звезды шоу-бизнеса. Так, певица Глюкоза на своей странице в «Инстаграме» рассказала, о чем она мечтает больше всего.

— Мне кажется, что первым моим желанием на Новый год будет выспаться, как принцесса, — написала она.

Необычным советом поделилась певица Кети Топурия, которая встретит праздник в новом статусе — она недавно вышла замуж и сейчас ждет ребенка.

— Я с 11 лет залезаю под стол, когда бьют куранты. Встречаю полночь под столом, загадываю желание, ничего не жгу. Клянусь, каждый раз, когда так делаю, все сбывается, — рассказала Топурия.

А писательница и певица Алина Делисс, наоборот, предпочитает сжигать листочек с пожеланием и выпивать его с шампанским.

— Обязательно буду загадывать самым близким, чтобы они были здоровы и счастливы. Чтобы невзгоды оставались в уходящем году, — призналась Делисс.

Телеведущая Виктория Боня по традиции собирается встречать праздник под бой курантов.

— Где бы я ни находилась, в каком часовом поясе, я обязательно включаю в интернете прямую трансляцию с Красной площади. И всегда загадываю желание, — отметила звезда.

Ровно двенадцать штук

Актриса Дарья Сагалова призналась «Вечерке», что Новый год для нее — это точка отсчета.

Фото: instagram.com/dariasagalova

— Я всегда надеюсь, что вот сейчас прозвучат куранты, все плохое останется в прошлом году, а мечты начнут сбываться. Буквально вот-вот! И я каждый раз загадываю 12 желаний. Все надо мной смеются, потому что в тот момент, пока бьют куранты, нельзя меня отвлекать. Вдруг я собьюсь и загадаю не 12. Ведь желаний всегда намного больше.

Мечтаю влюбиться

Звездный стилист Влад Лисовец поделился, что желание он загадывает до боя курантов, а не во время.

— Только недавно узнал о традиции, что загадывать нужно до полуночи, — рассказывает стилист «Вечерке». — Обычно я делал это под бой курантов, а оказалось, что надо чуть-чуть пораньше. Праздник отмечаю одинаково, в черно-белой цветовой гамме одежды. И загадывать буду, как и всегда: здоровья своим близким, влюбиться, быть любимым, не терять сил, уметь радоваться мелочам и не потерять состояние легкости и юности.

Чтобы люди смеялись

Одно из главных желаний режиссера, сценариста и заслуженного деятеля искусств РФ Бориса Грачевского — чтобы люди смотрели «Ералаш» и смеялись.

— Это ведь большое счастье, когда твое искусство приносит людям искреннюю радость, так же, как и сам Новый год. Кстати, в детстве это был один из моих самых любимых праздников. И мне очень важны были не столько подарки, как само торжество, которого я всегда ждал с нетерпением! — рассказал режиссер.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иосиф Пригожин, музыкальный продюсер:

— Я не делю людей на звезд и не звезд, желания у всех одни. Я пожелал бы для всех, не важно, будь то артист или кто-либо другой, здоровья и иммунитета. Нам нужно выжить при столь непростой ситуации, которая происходит в мире. Вернуться к обычной жизни, которая была до пандемии. Все переосмыслить и начать жить немножечко лучше. Не важно, сколько у кого денег. Главное, чтобы в обществе было взаимоуважение. Это нужно и артистам, и обычным людям в будущем году.

Читайте также: Психолог рассказал, как выбрать подарок ребенку на Новый год