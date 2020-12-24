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Как выбрать качественные сладости
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Как выбрать качественные сладости

Марьяна Шевцова

Общество

Поход в магазин за продуктами или другими товарами — ежедневный ритуал каждого москвича. И многообразие на полках порой вводит в ступор. «Вечерка» в новой рубрике «По ГОСТу» решила разобраться, что нам предлагают производители на самом деле.

Сегодня главная задача для многих — успеть купить подарки. И, конечно, этот праздник не обходится без сладких сюрпризов. Особенно для детей.

При покупке сладких подарков нужно быть осторожным.

— В первую очередь сладкие подарки рекомендуется приобретать в местах организованной торговли: в магазинах, супермаркетах, — рассказали в ведомстве.

Особое внимание обращайте на упаковку. Выбирайте целые, чистые наборы. Маркировка должна содержать следующие сведения: наименование, состав, количество, дата изготовления, срок годности, условия хранения, в том числе и после вскрытия упаковки, наименование, место нахождения изготовителя. Кроме того, производитель должен указать на упаковке наличие в пищевой компонентов, полученых с применением генно-модифицированных организмов, если такие есть.

— При выборе подарков стоит отдавать предпочтение наборам, в составе изделий которых содержится минимум добавок, консервантов, гидратированных жиров и масел (трансжиров), — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Павлова, Специалист инспекции по качеству пищевой продукции (МосГИК):

— Конфеты, содержащие жиры, не должны иметь салистого, прогорклого или иного неприятного привкуса и послевкусия. Конфеты кристаллической структуры должны иметь мягкую консистенцию при раскусывании, крупных кристаллов сахара быть не должно.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

В состав качественного сладкого набора могут входить шоколад, конфеты (желейные, вафельные), вафли, пряники, печенье, мягкий ирис, пастила, зефир и мармелад. Последние два компонента являются наиболее безвредными, потому что в них содержится меньше сахара по сравнению с другими перечисленными сладостями.

КАРАМЕЛЬ И АРАХИС ОСТАВИМ НА ПОТОМ

Чтобы быть уверенным в качестве сладкого подарка, можно составить набор самостоятельно. Например, купить любимые конфеты детей, добавить к сладостям игрушку и красиво оформить.

— Обратите внимание на наличие потенциальных аллергенов, к которым относятся те же ядра абрикосовой косточки или арахис. Их использование в питании детей не рекомендуется, — отметили в Роспотребнадзоре.

Кстати, составляя детские наборы, лучше избегать карамели, в том числе леденцовой, а также кондитерских изделий, содержащих более 0,5 процента этанола. Эти продукты вредны для внутренних органов и зубов.

Кроме того, в составе качественных и полезных сладостей не должны присутствовать усилители вкуса и аромата, консерванты (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетические красители, ароматизаторы, идентичные натуральным, гидрогенизированные масла и жиры, натуральный кофе.

— Но допускается содержание натуральных красителей и ароматизаторов, — добавили в Роспотребнадзоре.

Как выбрать качественные сладостиФото: Пелагея Замятина, «Вечерняя Москва»

СЛАДКИЕ УГОЩЕНИЯ ЛЮБЯТ ПРОХЛАДУ И ТЕМНОТУ

Большинство сладких подарков продаются упакованными. И уже при вскрытии коробки можно заметить некоторые детали, говорящие о качестве товара.

В Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия отметили, что при удалении упаковки конфеты глазурь или шоколад не должны отслаиваться.

— Конфетная масса, начинка или капельки жира не должны просачиваться на поверхность, — уточнили в инспекции.

Конфеты неглазированные должны иметь сухую, нелипкую поверхность. А неглазированные конфеты с помадными корпусами и сладости с сахарной или помадной глазурью не должны иметь на поверхности скоплений кристаллов сахара. Узнать их несложно — чаще всего они встречаются в виде светлых пятен. Еще поверхность шоколадных конфет должна быть ровной, сухой и цельной.

Часто, не съев все сладости сразу, мы убираем их в холодильник. В инспекции посоветовали не хранить конфеты вместе с продуктами, обладающими специфическим запахом.

— Хранить конфеты следует в соответствии с рекомендациями производителя, как правило, в прохладном темном месте, — подчеркнули специалисты ведомства.

Даже для самых маленьких сладкоежек не секрет, что около батареи, а также под воздействием солнечных лучей шоколад растает. А вот при сильном холоде, например в холодильнике, шоколад на конфетах «поседеет» от резкого перепада температур, карамель тоже пострадает — потрескается.

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