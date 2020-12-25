Правила застолья: нарколог и сомелье назвали эффективные способы пережить праздники

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Россиянам, которые не готовы отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь, следует запомнить несколько простых правил. Их соблюдение, по мнению опрошенных «Вечерней Москвой» экспертов, позволит минимизировать последствия бурного застолья.

Исследователь алкоголя, директор школы сомелье Эркин Тузмухамедов посоветовал 31 декабря «заранее разогреться».

— Чтобы не произошло быстрого и сильного опьянения, надо немного выпить до застолья. Желудок во время возлияний не должен быть пустым, пить натощак нельзя. Поэтому за час до праздничного ужина съешьте что-нибудь и употребите небольшое количество спиртного — рюмки достаточно. Это запустит работу ферментной системы, которая перерабатывает напитки, — сказал сомелье.

Тузмухамедов посоветовал не пить много шампанского: достаточно бокала под бой курантов. Избыточное давление из-за «пузыриков» в желудке ускоряет усвоение алкоголя, объяснил эксперт. Он рекомендовал большое количество негазированной воды и безалкогольных напитков.

— Чем яд чище, тем он опаснее. Самый опасный в плане опьянения напиток — водка, ретификат. Это просто разбавленный водой спирт без особых вкусовых характеристик. Пьется водка «шотами» — порционно и залпом. Поэтому водка «обманывает» человека: количество выпитого иногда трудно контролировать, — предостерег собеседник «ВМ».

По мнению сомелье, гораздо безопаснее водки виски (дистиллят), так как имеет вкус, пьется небольшими глотками, нередко разбавляется или употребляется с добавлением льда.

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Насчет «лучше не мешать» у специалистов разные точки зрения, заметил Тузмухамедов. Есть мнение, что смена напитков «притупляет бдительность», и человек незаметно для себя выпивает больше, чем надо. Консультант «ВМ» сослался на свой опыт и заключил, что дело не только в количестве.

— После водки и портвейна будет плохо. Разнородные напитки употреблять не надо. Но ячменный виски можно пить вместе с ячменным пивом, и при умеренном количестве выпитого ничего страшного не произойдет, возможно, потому что все сделано из одного зерна, — сказал он.

По мнению эксперта, пиво и вино — наименее опасные напитки. Их градус невысок, они являются продуктом брожения, а это способствует быстрой переработке организмом выпитого, объяснил сомелье.

Тузмухамедов посоветовал знать свою «дозу», которая рассчитывается по формуле «1 грамм чистого алкоголя на 1 килограмм веса». Если выпить больше, будут тяжелое опьянение и похмельный синдром.

Директор школы сомелье рассказал, как снизить дискомфорт утром:

— Если вы все-таки «перебрали», улучшить самочувствие на следующий день поможет рассол. В нем есть необходимые организму натрий и калий, которые в большом количестве теряет опьяненный человек. Особенно хорош рассол от натуральной квашеной капусты, он содержит огромное количество витамина С. Хороши квас или кисломолочный напиток из кобыльего молока кумыс.

Эксперт призвал при покупке изучить состав на этикетке. Часто под названием «кумыс» продается его имитация — газированное коровье молоко с вкусовыми добавками. Настоящий кумыс, по словам сомелье, содержит небольшое количество алкоголя и живые кисломолочные бактерии. Как оздоровительное средство Тузмухамедов предложил и вареную свеклу.

— При опорожнении кишечника вы избавитесь от большого количества токсинов и остатков непроработанного алкоголя, который продолжает вас отравлять. Помните, что алкоголь обезвоживает тело. Для восстановления сил и избавления от неприятных ощущений во всем теле пейте больше жидкости, — заключил сомелье.

Кадр из фильма «Елки»

Несколько отличный взгляд на алкогольную продукцию у врача-психиатра, психолога, кандидата медицинских наук Даниила Покровского. По словам нарколога, ректификат и дистиллят по своим свойствам сильно отличаются: водка проста, но она менее токсична, чем виски или ром.

В остальном его рекомендации оказались во многом схожи с советами сомелье.

— Я категорически не рекомендую празднующим смешивать слабоалкогольные и крепкие спиртные напитки. Это приведет к быстрому опьянению и плохому самочувствию позже. Человеку «сносит голову», он теряет контроль и пьет еще больше. Многие слышали фразу «Пиво без водки — деньги на ветер!». Примитивные товарищи считают, что «без водки скучно», и таким образом пытаются усилить токсическое воздействие алкоголя, — заявил доктор.

Покровский предложил за праздничным столом употреблять один градус, а лучше — один вид спиртного напитка. Подобная предосторожность поможет сохранить рассудок и ослабит действие спиртного, пояснил собеседник «ВМ». Он также напомнил, что, употребляя спиртное, следует хорошо закусывать.

— Если вы ощущаете на следующий день недомогание, связанное с выпитым вечером алкоголем, прежде всего примите сорбенты. Самый простой активированный уголь поможет вывести токсины. Алкоголь может секретироваться из крови в желудок и отравлять организм «по второму кругу». Именно поэтому некоторые люди, выпив воды наутро после возлияний, ощущают опьянение вновь, — рассказал врач.

Покровский заметил, что при алкогольном отравлении полезен избыточный питьевой режим. При тяжелом отравлении, по словам медика, надо обращаться в больницу. Он также напомнил, что страдающим алкогольной зависимостью следует довериться врачу. Квалифицированная помощь позволит обрести смысл жизни, спасет семью и поможет победить болезнь.

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