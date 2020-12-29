Информация о предках онлайн: метрические книги Москвы выложили в открытый доступ

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Россия, Москва, Профсоюзная улица, 80 Карта всех событий

Для того чтобы узнать информацию о своих родственниках, москвичам и жителям ряда соседних регионов теперь не обязательно часами сидеть в читальных залах Центрального государственного архива Москвы. В преддверии новогодних праздников на сайте учреждения открылся онлайн-сервис «Моя семья», сделавший доступными метрические книги с 1772 по 1917 год. О том, насколько это поможет в изучении своей семьи, — в материале «Вечерней Москвы».

Уникальные документы

В базу проекта вошли дореволюционные реестры из более чем 1400 храмов столичного региона, выполнявших до 1917 года функции современных органов ЗАГС. В документах фиксировались сведения о рождении, браке и смерти подданных Российской империи. При этом данные не ограничивались просто изложением дат.

Например, в записях о рождении, кроме имени ребенка, указывали и другие сведения — откуда он родом, его сословие и род занятий родителей, имена крестных. В записях о браке писали возраст жениха и невесты, сословие, какой брак по счету, называли имена родителей и род занятий жениха. А в актовых записях о смерти сообщали возраст умершего, от чего он скончался и место погребения.

Как объяснила историк Наталья Самовер, метрические книги — уникальные, полезные и очень объективные исторические документы. Помимо даты рождения, смерти и венчания, с их помощью можно также установить родственные и соседские связи на протяжении многих поколений.

— Это очень важный источник информации, который позволяет увидеть не только свою семью, но и всех остальных людей, принадлежавших к одному и тому же церковному приходу. Метрические книги связывают огромные цепочки событий. Изучая их, можно двигаться буквально вглубь веков, — уверена специалист.

Изучать предков станет легче

Наталья Самовер также отметила, что оцифровать документы и выложить их в открытый доступ — прекрасная инициатива. Тем более, по словам историка, в России сейчас бум интереса к генеалогическим исследованиям.

Работать с такими сложными и объемными документами, как метрические книги, уверена собеседник «ВМ», станет намного легче, что особенно актуально во время пандемии коронавируса. Потому что теперь их смогут изучать удаленно любые исследователи без необходимости приезда в Москву. Да и сохранять оригиналы церковных реестров сотрудникам архивов удастся гораздо более длительное время.

Энергия рода всегда рядом с нами

Руководитель Международного института генеалогических исследований Леонид Жуков назвал метрические книги не просто важным, а одним из основных источников информации о предках. И если человек хочет по-настоящему заниматься своей семьей, ему желательно изучить свою родословную.

— Семья — это ваша собственность. Изучать информацию о ней важно и с психологической точки зрения. Если вы проанализируете со специалистом поведение родственников в прошлом, то это позволит понять, положительное или отрицательное влияние история семьи оказывает на вашу текущую жизнь. Энергия рода всегда присутствует рядом с нами, — сказал эксперт.

Где искать метрические книги?

Для того чтобы сейчас найти сведения о своих родственниках, проживавших когда-то на территории современной Московской области и города Москвы, нужно зайти на сайт столичного Главархива и выбрать раздел «Моя семья». На сегодняшний день в нем 4179 метрических книг с более чем тремя миллионами страниц.

При этом, как сообщают в мэрии Москвы, сервис получит развитие в 2021 году. В него добавят сведения из ревизских сказок, собиравшиеся госорганами Российской империи, и исповедных ведомостей, составленных когда-то священниками по каждому церковному приходу.

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