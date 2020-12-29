Мобильный интернет в Москве в 1,5 раза быстрее, чем в других регионах

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Возвращаясь из дальней поездки по стране, москвичи всегда замечают, что мобильный интернет в столице работает заметно быстрее, чем в других регионах. И это правда. К концу 2020 года средняя скорость мобильного интернета в Москве, на которой пользователи могут смотреть видео или «серфить» по сайтам, составила 36 Мбит/с. Это в 1,5 раза больше, чем в целом по России.

TelecomDaily провело измерения в мобильных сетях сотовых операторов в столице и области. За год средняя скорость мобильного интернета в Москве выросла на 5 Мбит/с. и стала равна 36 Мбит/с. По итогам 2019 года этот показатель составлял 31 Мбит/с. Агентство сравнило данные по России, полученные в минувшем октябре, и обнаружило, что эта цифра в 1,5 раза выше, чем по стране. Средняя скорость мобильного интернета в России составляет 24 Мбит/с.

В Московской области скорость мобильного интернета практически не отличается от той, что установилась в Москве: 34 Мбит/с. В данном исследовании приведены скорости в сетях ведущей четверки: МТС, «МегаФона», «Вымпелкома» (сеть «Билайн») и Tele2. Лидерами по средней скорости передачи данных в столице среди операторов стали «Мегафон» и МТС. В области опережает МТС.

По итогам исследования средней скорости передачи данных в Москве «МегаФон» опережает идущего следом МТС: 55 Мбит/с. против 35. У «Билайна» — 30 Мбит/с., у Tele2 — 23 Мбит/с. У большинства компаний скорости за год выросли в пределах 10 процентов. Иначе выглядят итоги исследования в Московской области. Средняя скорость передачи данных здесь составила: у МТС — 43,3 Мбит/с., у «МегаФона» — 43 Мбит/с., «Билайна» — 25 Мбит/с. и 24,5 Мбит/с. у Tele2. Таким образом, у МТС самая высокая средняя скорость передачи данных в Московской области и одна из стабильно высоких скоростей в Москве.

А как дела со скоростью домашнего интернета? По данным исследования того же аналитического агентства, три ШПД-провайдера Москвы обеспечили среднюю скорость свыше 100 Мбит/с. Первое место в рейтинге заняла МГТС, входящая в группу компаний МТС. Средняя пользовательская скорость проводного интернета у нее составила 111 Мбит/с. на загрузку и 122 Мбит/с. при отправке от абонента, что почти в полтора раза быстрее, чем у ближайшего конкурента. В целом у ШПД-провайдеров за год скорости выросли на 50 процентов. Это связано с увеличением числа устройств в домашних Wi-Fi-сетях и ростом популярности скоростных тарифов.