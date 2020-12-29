Спасатели спешат на помощь

Старший дежурный смены «СпасРезерва» Илья Дорогин и спасенная кошка по кличке Бодрая Пенсия / Фото: Оксана Макарова/ СпасРезерв

Каждый из нас хоть немного, но верит в чудеса, даже если тщательно скрывает это от остальных. И порой они действительно случаются, особенно под Новый год. В рубрике «Новогоднее чудо» «Вечерка» рассказывает удивительные истории москвичей.

Совсем скоро нас ждут праздники и долгие каникулы. А вот спасателям «СпасРезерва» отдохнуть вряд ли удастся. Ведь они всегда начеку, чтобы успеть вовремя протянуть свою руку помощи.

В отряд Илья Дорогин, старший дежурный смены, пришел в 2013 году — до этого он работал пожарным. По его словам, сегодня наиболее частые вызовы отряда — это просьбы поднять упавших на пол стариков и инвалидов, открыть заклинившую или запертую изнутри дверь и спасти животное. К примеру, один из ярких случаев произошел с кошкой по кличке Маруся, или, как ее еще называют, Бодрая Пенсия. Животное провалилось в законсервированный мусоропровод на кухне. Ее спасали 12 часов!

— Сначала мы пытались попробовать достать кошку из квартиры заявительницы, потом спустились этажом ниже. В этом доме пролеты большие, и работать сверху было невозможно. После долгих уговоров все-таки удалось убедить соседа снизу пустить нас на кухню. Мы разобрали кухонный гарнитур и спустя несколько часов упорной работы смогли достать Бодрую Пенсию, — рассказал Илья. — Все были счастливы, даже тот сосед этажом ниже, который к нам сперва грубо отнесся.

Неоднократно животным помогала и спасатель-доброволец Оксана Макарова, которая на момент прихода в «СпасРезерв» не имела профильного образования — по профессии она ИT-архитектор. Два спасенных ею хвостика теперь живут у нее. Но помощь нужна, конечно, и людям. Так, однажды спасатели помогли мужчине с ДЦП по имени Сергей. У москвича, который передвигается на электроколяске, сломалось заднее приводное колесо.

— Он был вдали от дома, да и средство передвижения не из легких— коляска весит 220 килограммов, — объясняет Оксана.

— Благо приехал его сосед на минивэне, и мы переместили Сергея в автомобиль. Электроколяску поместили в спасательную машину, — добавил Илья. — Сергей жил на втором этаже. Поэтому сначала мы зарядили аккумулятор коляски и пересадили мужчину в другое кресло, а потом общими усилиями завезли парня на второй этаж.

В праздники работа тоже напряженная — Илья и Оксана делают добрые дела каждый день.

— Я считаю, сделал дело — кинь его в воду. Зачем благодарности? Нам достаточно того, что мы помогли человеку или кошке и они снова чувствуют себя хорошо, — поделился Дорогин.

Если вам нужна помощь «СпасРезерва», звоните по телефону 8 (495) 676-02-06.

ВСЕГДА НАЧКУ

Спасатели и добровольцы «СпасРезерва» в этом году 21 раз выезжали на пожары, 29 раз — на дорожно-транспортные происшествия. Отряд совершил более 2 тысяч «социальных» выездов и около 300 для помощи братьям нашим меньшим. Кроме этого, спасатели нередко становятся донорами крови