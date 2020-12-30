Утром спасут лимон и янтарь. Как отметить Новый год без последствий

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Первое утро нового года для многих станет испытанием воли и терпения. Специалисты рассказали «Вечерке», как правильно пить алкоголь, чтобы избежать похмелья.

Есть стопроцентный способ 1 января проснуться бодрым и здоровым — не пить в новогоднюю ночь. Однако чаще россияне предпочитают принести в жертву первый день года в угоду веселью. Есть несколько правил, соблюдая которые можно избежать похмелья или минимизировать его.

Правило № 1. Не похмеляйтесь 1 января!

Главный внештатный специалист-психиатр-нарколог столичного Департамента здравоохранения Евгений Брюн отмечает, что ощущения, испытываемые человеком на утро 1 января, — это не похмелье, а остатки интоксикации.

— Наслаивать новый алкоголь на непереработанный старый опасно, это вызывает расстройства, прежде всего сердечно-сосудистой системы. Есть даже опасность остановки сердца, — отметил Брюн.

Правило № 2. Позвольте себе отдохнуть

Евгений Брюн советует после нового года как следует выспаться и поберечь организм, избегая сильных нагрузок на следующий день.

Правило № 3. Правильно сочетайте блюда и напитки

— Не стоит заедать шампанское конфетами. Сладости мешают правильному усвоению алкоголя. Шампанское из-за своих пузырьков — не самый безопасный напиток. Если уж пить, то сухое белое вино.

Оно лучше всего сочетается с шампанским, с которого обычно начинается празднование. С остальным алкоголем игристые вина не дружат, — утверждает Брюн. Сомелье Марко Кастеланелли отметил, что игристое вино вызывает самое страшное похмелье из всех алкогольных напитков. Причем для того, чтобы на утро заболела голова, достаточно даже одного-двух фужеров.

Правило № 4. Нет трюку с маслом

Многие полагают, что если перед застольем поесть очень жирной пищи или даже выпить рюмку растительного масла, то можно пить без последствий. Отчасти это так — масляная пленка не дает алкоголю нормально всасываться. Но он будет действовать медленнее, и те, кто решил воспользоваться трюком с маслом, в погоне за весельем будут пить все больше и больше. В один прекрасный момент весь выпитый алкоголь всосется разом, и тогда печальные последствия гарантированы.

Правило № 5. Налегайте на холодец

СНАЧАЛА ОХЛАДИТЬ

Если же похмелье все-таки настигло с утра, можно помочь организму и ускорить переработку метаболитов алкоголя с помощью лимонной или янтарной кислоты. Хорошо подойдет лимонный морс. А еще холодец. Чтобы шампанское не расплескалось, бутылку игристого напитка перед тем, как открывать, нужно охладить. Это снизит риск того, что пробка выстрелит и прилетит кому-нибудь в глаз. В охлажденной бутылке меньше сопротивление газа. Подходящая температура напитка — 6–8 градусов. Также нужно следить, чтобы бутылка шампанского не сильно тряслась по пути из магазина и при откупоривании.

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