Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Утром спасут лимон и янтарь. Как отметить Новый год без последствий
Фото: pexels.com/cottonbro

Утром спасут лимон и янтарь. Как отметить Новый год без последствий

Алексей Хорошилов

Общество

Первое утро нового года для многих станет испытанием воли и терпения. Специалисты рассказали «Вечерке», как правильно пить алкоголь, чтобы избежать похмелья.

Есть стопроцентный способ 1 января проснуться бодрым и здоровым — не пить в новогоднюю ночь. Однако чаще россияне предпочитают принести в жертву первый день года в угоду веселью. Есть несколько правил, соблюдая которые можно избежать похмелья или минимизировать его.

Правило № 1. Не похмеляйтесь 1 января!

Главный внештатный специалист-психиатр-нарколог столичного Департамента здравоохранения Евгений Брюн отмечает, что ощущения, испытываемые человеком на утро 1 января, — это не похмелье, а остатки интоксикации.

— Наслаивать новый алкоголь на непереработанный старый опасно, это вызывает расстройства, прежде всего сердечно-сосудистой системы. Есть даже опасность остановки сердца, — отметил Брюн.

Правило № 2. Позвольте себе отдохнуть

Евгений Брюн советует после нового года как следует выспаться и поберечь организм, избегая сильных нагрузок на следующий день.

Правило № 3. Правильно сочетайте блюда и напитки

— Не стоит заедать шампанское конфетами. Сладости мешают правильному усвоению алкоголя. Шампанское из-за своих пузырьков — не самый безопасный напиток. Если уж пить, то сухое белое вино.

Оно лучше всего сочетается с шампанским, с которого обычно начинается празднование. С остальным алкоголем игристые вина не дружат, — утверждает Брюн. Сомелье Марко Кастеланелли отметил, что игристое вино вызывает самое страшное похмелье из всех алкогольных напитков. Причем для того, чтобы на утро заболела голова, достаточно даже одного-двух фужеров.

Правило № 4. Нет трюку с маслом

Многие полагают, что если перед застольем поесть очень жирной пищи или даже выпить рюмку растительного масла, то можно пить без последствий. Отчасти это так — масляная пленка не дает алкоголю нормально всасываться. Но он будет действовать медленнее, и те, кто решил воспользоваться трюком с маслом, в погоне за весельем будут пить все больше и больше. В один прекрасный момент весь выпитый алкоголь всосется разом, и тогда печальные последствия гарантированы.

Правило № 5. Налегайте на холодец

СНАЧАЛА ОХЛАДИТЬ

Если же похмелье все-таки настигло с утра, можно помочь организму и ускорить переработку метаболитов алкоголя с помощью лимонной или янтарной кислоты. Хорошо подойдет лимонный морс. А еще холодец. Чтобы шампанское не расплескалось, бутылку игристого напитка перед тем, как открывать, нужно охладить. Это снизит риск того, что пробка выстрелит и прилетит кому-нибудь в глаз. В охлажденной бутылке меньше сопротивление газа. Подходящая температура напитка — 6–8 градусов. Также нужно следить, чтобы бутылка шампанского не сильно тряслась по пути из магазина и при откупоривании.

Читайте также: Росстат рассказал, сколько потратят россияне на покупку еды для новогоднего стола

празднованиеБезопасностьпохмелье
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На любого слона найдется «Булава»

Артем Чубар
Артем Чубар

Мат, мать его, неистребим

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

В Европе красиво, но в России сытнее

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему увлекаться гороскопами вредно

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Дед Мороз, будь человеком!

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшее горячее к новогоднему столу

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Предновогодние мысли

Все мнения
О проекте