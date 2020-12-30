Бычья натура. Корреспондент «Вечерки» пообщался с символом наступающего года

Сотрудница агрокультурного комплекса Татьяна Якушенко с быком-галловеем. Рога телятам удаляют, чтобы снизить травматизм и опасность для окружающих / Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Чтобы узнать, как живет бык — символ будущего года, корреспондент «Вечерки» отправился в гости к Джону Кописки, бывшему подданному Великобритании, что держит целое хозяйство чуть более чем в ста километрах от Москвы.

— Приезжайте, конечно! У нас есть как раз пара ручных бычков, — обрадовалась сотрудница агрокомплекса Татьяна Якушенко.

И вот мы на ферме неподалеку от воспетых Венедиктом Ерофеевым Петушков. Это современное хозяйство некогда возникло на руинах местного колхоза «Светлый путь». Овцы, козы, куры, утки, гуси.

Плюс несколько десятков голов скота — крупного и не очень. Среди наиболее впечатляющих обитателей — лошади, тибетский як и ишак. Но нас интересуют два молодых быка шотландской породы галловей. Очень симпатичные, словно обтянутые плотным каракулем. На вид спокойные и даже дружелюбные.

— Галловейская порода очень неприхотливая, морозов не боится, — рассказывает зоотехник Василий Минчев.

Для комфортной жизни галловеям нужно лишь сухое место да сено. В Россию эти двое попали лет пять назад: Джон Кописки, владелец фермы, решил заняться производством мяса. Так и появилась на ферме мясная порода. Увы, дело не пошло. И остались быки в статусе производителей. Живут привольно, сытно. Сена и комбикорма в достатке, загон сухой, чистый да еще в вольер выпускают поразмяться вволю. Из серьезных конкурентов — разве что сосед як, которого быки с удовольствием задирают. Не по злобе, а для развлечения и удаль показать. Решаем, что пора пообщаться с символами года поближе.

— Вы только учтите: это они сейчас такие мирные. А, например, когда корову надо крыть — так они и на задние ноги встают, и брыкаются, и чего только не делают! Причем за день могут покрыть корову до двадцати раз! Настоящие мачо, — рассказывает Василий.

В непростом нраве шотландцев убеждаемся через несколько минут. Стоило нам попытаться приукрасить их для фотосъемки, накинув на шеи новогоднюю мишуру, как бычья натура взяла свое. Не сработали ни навыки Василия Минчева, ни обаяние Татьяны Якушенко: животные чуть не разметали всех нас по вольеру. Весу-то в каждом под тонну! Пришлось снимать животных в их первозданном виде. Вот такой он, символ 2021 года: мощный, внешне спокойный, но упрямый — и своего не упустит, и на шею сесть не даст.

Блиц-интервью

Пользуясь случаем, корреспондент «МВ» задал быку, символу года, несколько животрепещущих вопросов.

— После избрания Джо Байдена президентом США эксперты полагают, что в наступающем году антироссийская риторика Вашингтона станет еще жестче...

— Тягалась корова с медведем: одни рога да копыта остались.

— Многих беспокоит прогнозируемый рост цен на продукты питания, в том числе мясо и молоко. Что будет в 2021 году с продовольственной корзиной москвичей?

— Были бы кости, а мясо нарастет.

Как оцениваете новый пакет санкций против России, подготовленный Евросоюзом?

— Бодливой корове бог рогов не дал.

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