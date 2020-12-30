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Астролог предложила идеальное меню для встречи Года Быка
Фото: pixabay.com/ru

Астролог предложила идеальное меню для встречи Года Быка

Татьяна Плотникова

Общество

Астролог Лилия Любимова рассказала, какие блюда лучше приготовить на новогодний стол, чтобы угодить Быку — символу наступающего года.

Прежде всего Любимова порекомендовала отказаться от мясных блюд, в первую очередь из говядины, поскольку «хозяину года не очень приятно, что его едят». Заменить мясо можно на птицу, но лучшим вариантом, по словам эксперта, станет рыба.

Поскольку Бык — любитель поесть, легкими закусками на праздничном застолье не обойтись. Даже в отсутствие мясных блюд можно и нужно накрыть обильный стол с сытным угощением.

В частности, хорошим выбором для новогоднего стола станут пироги с разнообразными начинками, сладкая выпечка. Разнообразить меню помогут овощные салаты и зелень. Бык как радушный хозяин будет рад, если на столе будет много еды. Съедать все сразу необязательно — угощение может остаться на следующий день, отметила астролог.

Что касается алкоголя, к нему «Бык относится нормально», поэтому можно не изменять своим предпочтениям и привычкам, рассказала Любимова в интервью радио Sputnik.

Ранее астролог Василиса Володина рассказала, в какой одежде следует встречать Новый год.

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